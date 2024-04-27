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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد تأهله للنهائى.. الترجى يلحق أول خسارة بـ "صن داونز" بملعبه منذ 1113 يوما

الترجي التونسي وصن
الترجي التونسي وصن داونز

انتصار هام حققه الترجى التونسى، عندما تغلب على صن داونز الجنوب أفريقي، ليعبر إلى المباراة النهائية في دورى أبطال أفريقيا (2023-2024).

وكان الترجي، قد بلغ نهائي دوري الأبطال، عقب تحقيقه فوزا ثمينا على مضيفه صن داونز، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بعد أن حقق الفريق التونسي، الفوز ذهابا بالنتيجة ذاتها.

وبتلك النتيجة، الحق الترجي الهزيمة الأولى بصن داونز في عقره داره بالمسابقات القارية منذ 1113 يوما أي منذ ثلاث أعوام و17 يوما، بعد 17 مباراة دون خسارة على أرضه.

وكانت آخر خسارة لصن داونز على أرضه في دوري أبطال أفريقيا، عندما انهزم أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة (موسم 2020-2021).

وسبق للترجي، أن الحق الخسارة بصن داونز في عقر داره، عندما التقى الفريقين في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2017، والتي انتهت بفوز فريق «باب سويقة» بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

وسيحتضن الترجي، مواجهة الذهاب، يوم 18 مايو على ملعب حمادي العقربي، قبل أن يحتضن الأهلي، مواجهة الإياب، يوم 25 مايو على ستاد القاهرة.

وحجز فريقا الترجي وماميلودي صن داونز، بطاقتي التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بالولايات المتحدة، لكونها الأعلي نقاطا في تصنيف الاتحاد الإفريقي، لينضما إلى كل من الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.

الترجي صن داونز دورى ابطال افريقيا الترجي التونسي ملعب لوفتس فيرسفيلد ملعب حمادي العقربي دورى الأبطال

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