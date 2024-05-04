ذكرى ميلاد زينات صدقى.. مسيرة نجمة كوميديا لا تتكرر

في الرابع من مايو نحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي، واحدة من أهم نجمات الكوميديا في تاريخ السينما المصرية التي اشتهرت بأدوارها الخفيفة المرحة، وتركت إرثًا فنيًا غنيًا من الأفلام والمسرحيات التي لا تزال تعرض حتى اليوم.

نشأتها وبداياتها الفنية

ولدت زينب محمد سعد، المعروفة باسم زينات صدقي، في مدينة الإسكندرية عام 1912، وبدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث عملت كمغنية في بعض الفرق الفنية، واكتشفها الفنان نجيب الريحاني، وضمها إلى فرقته المسرحية، حيث أطلقت عليها اسم زينات.

مسيرتها الفنية

شاركت زينات صدقي في العديد من الأفلام والمسرحيات خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 50 عامًا، واشتهرت بأدوارها الكوميدية الخفيفة، والتي غالبًا ما كانت تجسد فيها شخصية المرأة العانس أو الخادمة أو المرأة بنت البلد.

من أشهر أعمالها

عملت زينات صدقي مع أكبر وأشهر النجوم في مشوارها الفني، وكان من أشهر أفلامها الآنسة حنفي مع إسماعيل ياسين، الآنسة ماما مع صباح، حلاق السيدات مع عبدالسلام النابلسي، ابن حميدو مع إسماعيل ياسين، شارع الحب مع عبدالحليم حافظ.

جوائز وتكريمات

حصلت زينات صدقي على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها الفنية، منها:

جائزة أفضل ممثلة مسرحية عن مسرحية "الناس الطيبين" عام 1950.

جائزة الدولة التقديرية للفنون من الدرجة الأولى عام 1976.

وفاتها

توفيت زينات صدقي في القاهرة في الثاني من مارس عام 1978، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا لا يزال يُخلد ذكرى نجمة كوميديا مصرية استثنائية.