وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردنى سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعى بين البلدين

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وإنتاج التقاوي، وكذلك متابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين في مصر والأردن، وفي ضوء تكليفات القيادتين السياسيتين في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، واجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

في سياق متصل، بحث القصير مع الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة.

وأشار وزير الزراعة إلى فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وإتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل جمهورية مصر العربية.

خدمة الأمن الغذائى العربى

من جهته، عرض الزعابي أنشطة الهيئة وأوجه التطوير المتاحة وإعادة هيكلة للمشروعات ووضع معيار ومؤشرات لقياس الأداء لضمان نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها، فضلا عن أهمية توجيه الاستثمارات المستقبلية للهيئة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر لخدمة الأمن الغذائي العربي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية، وتنفذ الهيئة ثلاث مشروعات زراعية في مصر بنسب مختلفة من رأس المال.

كان وزير الزراعة، قد حرص على هامش رئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" ومشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية - على عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الزراعة العرب ومسئولي الهيئات والمنظمات الزراعية المشاركين في اجتماعات الرياض، حيث التقى بوزراء الزراعة في السعودية ولبنان وقطر والأردن، وكذلك بالمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.