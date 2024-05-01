وزير الزراعة ونظيره السعودي يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية.

جاء ذلك على هامش ترأس وزير الزراعة للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء أعرب القصير عن سعادته بلقاء شقيقه الوزير السعودي وعن التواصل المستمر بينهما بما يخدم القطاع الزراعي في مصر والسعودية، قائلا إن هناك تفاهما كبيرا ينعكس بالإيجاب على تسهيل الإجراءات وحل كل المشكلات فورا أمام حركة التبادل التجاري الزراعي المصري السعودى.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات مصر للخارج وخاصة دول الخليج العربي.

وبحث الوزيران زيادة حجم تبادل السلع الزراعية في السلع التي لها ميزة تنافسية في البلدين، كما بحثا ملف تصدير الأسماك إلى المملكة والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والاستعانة بالـطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة، وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا الشأن بين البلدين الشقيقين.

كما بحثا أيضا التعاون في مجال تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية باعتبارها خالية من انفلونزا الطيور، كما تطرق لقاء الوزيران إلى تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل ومكافحة الافات.

وفي نهاية اللقاء، اتفقا القصير والفضلي على استمرار التواصل بين المسئولين في الوزارتين بمصر والسعودية وكذلك إزالة أي عقبات في سبيل ذلك زيادة حجم التعاون والتبادل الزراعي.

وجدد القصير الشكر لنظيره السعودي على حسن الاستقبال والضيافة في استضافة اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد.

وحضر اللقاء د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة المصرية وكذلك بعض قيادات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.