الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

وزير الزراعة يبحث مع "إيفاد" إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التحول المستدام

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بالدكتور محمد عبد القادر - المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" بالقاهرة وبحث البدء الفورى في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر STAR.

الدعم الفني

وأشاد القصير خلال اللقاء، بالتعاون البناء مع الإيفاد، مشيرا إلى التجارب الناجحة في هذا الشان من خلال عدة مشروعات جاري تنفيذها على أرض الواقع.

القصير وجّه بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم الفني المطلوب للمزارعين والتنسيق الكامل مع جهات التمويل في آليات عمل المشروع على أن يتم الانتهاء من خطة العمل الفنية للمشروع متضمنة الانشطة المقترح تنفيذها والشرائح المستفيدة من المشروع داخل القري المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وخاصة قري حياة كريمة ويتم صياغة الخطة المقترحة بمشاركة كلًا من برنامج التنمية الزراعية وممثلي القطاع المصرفي، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه التنفيذ.

ومن جانبه أعرب "عبد القادر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة وتطلعه لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع "STAR" وذلك بالتنسيق بين العلاقات الزراعية الخارجية، المنسق القومي للمشروع والمدير التنفيذي للمشروع.. مشيرا إلى ان المشروعات المشتركة بين الوزارة والصندوق شهدت تجارب نجاح تحتذى للعديد من الدول الأخرى.

والجدير بالذكر أن مشروع  STAR، هو تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والفقراء والنساء الأكثر احتياجًا والشباب بالأراضي القديمة في ثلاث محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج) وحجم تمويله 64 مليون دولار وقد تم إختيار 10 قرى من كل محافظة لبداية العمل بها وبعد ذلك سيتم التوسع في القرى.

وزير الزراعة يبحث الايفاد اطلاق المرحلة الاولى مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية صعيد

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