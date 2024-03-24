وزير الزراعة يبحث مع بعثة الإيفاد موقف مشروع الاستثمارات الزراعية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا مع وفد البعثة الإشرافية لصندوق التنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة د محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري للإيفاد بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالتعاون البناء والمثمر مع الإيفاد، موضحا أن هناك حوالي 100 ألف مستفيد من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله سواء في مجال التنمية الزراعية أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والإرشاد والتمويل الريفي وأيضًا مجال تنمية المجتمع من خلال الأنشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب.

وقال القصير إن المشروعات مع الإيفاد تحقق رؤية الدولة في التنمية المستدامة لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها، مؤكدا أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى أنها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوذ على رضاء الأهالي، حيث ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.

ووجه القصير بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية، كما وجه الشكر للقائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، مؤكدا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات الايفاد في الدول أخرى خاصة إفريقيا.