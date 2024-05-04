السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الدواجن
الدواجن

شهدت الأسواق في مصر تراجعا في الدواجن خصوصا أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 4 مايو  2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 77 جنيهًا  من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 93 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 4 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 77 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ93 جينهًا.

أسعاركيلو  الفراخ البلدي السبت  4 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 105 لـ107 جنيها وتصل للمستهلك بـ110 جينهًا.

أسعار كيلو الفراخ الساسو السبت 4  مايو 2024 في بورصة الدواجن 91 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ100 جنيها.

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سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

سعر طبق البيض اليوم السبت 4 مايو أبريل 2024 

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت  4  مايو 2024  في بورصة الدواجن 115 جنيها ليصل الي المستهلك 140 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأبيض اليوم  السبت 4 مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ليصل الي المستهلك 140  جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأحمر اليوم السبت 4مايو  2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ليصل الي المستهلك 140 1جنيها.

أسعار البانيه اليوم السبت 4 مايو 2024

سجل البانيه اليوم السبت 4 مايو  190 وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

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سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

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أسعار البط اليوم السبت  4 مايو 2024

تراوح أسعار "البط الفرنساوي " اليوم السبت  4 مايو 60 جنيها وتصل الي المستهلك 65 جنيها.

بينما سجل "البط المولار" اليوم السبت  4مايو 65 جنيها وتصل المستهلك 75جنيها. 

سجلت أسعار "البط المسكوفي " اليوم السبت 4 مايو  بـ100 جنيها وتصل المستهلك 110 جنيهات. 

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