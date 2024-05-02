الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

شهدت الأسواق في مصر تراجعا في أسعار الطيور خصوصا سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2 مايو  2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 79 جنيهًا  من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 83 جنيها. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 2 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 79 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ85 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي الخميس 2 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

استقر سعر الدواجن الساسو الخمس 2 مايو  2024 في بورصة الدواجن 88 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ92 جنيها.

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 2-5-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024

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سعر طبق البيض اليوم الخميس 2 مايو أبريل 2024 

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الخميس 2  مايو 2024  في بورصة الدواجن 114 جنيها و115 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأبيض اليوم  الخميس 2 مايو 2024 في بورصة الدواجن 119 جنيها و120 جنيها.

سجل سعر طبق  بيض الأحمر اليوم الخميس 2 مايو  2024 في بورصة الدواجن 124 جنيها و125 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الخميس  2 مايو 2024

سجل البانيه اليوم الخميس 2 مايو  210 وتصل للمستهلك 220 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الخميس 2 مايو  2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الخميس 2 مايو 114 جنيها وتصل الي المستهلك 120 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم الخميس 2 مايو 123 جنيها وتصل المستهلك 128 جنيها. 

سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم الخميس  2 مايو  بـ70 جنيها وتصل المستهلك 75 جنيها. 

وسجل أسعار "الهياكل "اليوم الخميس 2 مايو  بـ50 جنيها وتصل إلى المستهلك 60 جنيها. 

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