"العو" ملك الموضة في سوق الجمعة.. "براندات عالمية" بـ500 جنيه

تصدر عم صلاح ملك الموضة الشهير بـ"العو"، مواقع التواصل الاجتماعي، كونه أشهر بائع موجود في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، والذي يبيع كل أنواع الملابس من مختلف الماركات العالمية بأسعار مخفضة، إذ لا يتجاوز الطقم كاملا 500 جنيه.

التقت "الدستور" في بث مباشر مع عم صلاح ملك الموضة الشهير بـ"العو" في أثناء بيعه الملابس، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

سوق الجمعة بالسيدة عائشة

يعد سوق الجمعة واحد من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود في أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ويقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّي بسوق الجمعة.

سوق الجمعة بالسيدة عائشة

يعد سوق الجمعة واحدًا من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود في أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ويقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّي بسوق الجمعة.