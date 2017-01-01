طفرة المواليد.. كيف أصبحت مصر الأعلى في النمو السكاني في ظل «كورونا»

"طفرة المواليد" مصطلح أطلقه المتخصصون خلال تفشي فيروس كوورنا المستجد، والسبب هو الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، والذي من خلاله أصبحت مصر ضمن الدول الأعلى نموًا في السكان على مستوى دول العالم، وهو الأمر الذي يعتبر أزمة في ظل ما نواجهه من جائحة لا يزال علاجها غائبًا عن أيدينا.فحسب الإحصائيات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخرًا، فإن معدل النمو السكاني في مصر كان يتضاعف كل 50 عامًا، ثم بات كل 27 عامًا، إلى أن وصلنا لتعداد سكاني يفوق الـ100 مليون نسمة في الداخل فقط، أشارت الإحصائيات أيضًا إلى أن هذه المعدلات تعني أن لدينا مولود كل 15 ثانية أي أن كل دقيقة لدينا 4 مواليد، وبمعدل كل ساعة هناك 240 مولودا، هذا يعني أنه في اليوم يوجد 5760 مولود، وفي السنة حوالي 2.200 مليون مولود.في ظل الأزمة، جاءت بعض الإجراءات المساعدة على تلك الزيادة كساعات الحظر وتحويل بعض الأشغال للعمل من المنزل، جاء على إثرها إعلان جديد لمركز التعبئة والإحصاء عن تتبع لشهور "كورونا"، فكانت النتيجة أنه يوم 2 مايو الماضي تم تسجيل حوالي 100 مليون و320 ألف نسمة، بزيادة 320 ألف نسمة خلال الفترة من 11 فبراير الماضي.تواصلنا مع أساتذة في علم النفس وعلم الاجتماع لتوضيح سر هذه الزيادة رغم الاضطرابات التي تعاني منها البلاد على كافة الأصعدة، فقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن أهم الأسباب لتلك الزيادة التي شهدناها هي قلة الوعي بثقافة تحديد النسل وتنظيم الأسرة، ورغم وجود حملات للتشجيع على إغفال ثقافة كثرة الإنجاب، إلا أنه رغم المجهودات المبذولة فيها لم تنجح، مرجعًا السبب إلى جهل معظم الأسر بضرر هذه الأفعال.واتفقت معه الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، في أن غياب ثقافة تنظيم الأسرة في كثير من النجوع والقرى هي السبب الرئيسي في تلك الزيادة التي نشهدها رغم ما نشهده من جائحة غابت سبل علاجها، إلا أن العادات والتقاليد فيما يتعلق بهذه النقطة لم تتغير، بالتالي لم تؤثر فيها الحملات أو الإرشادات الخاصة بتحديد عدد الأطفال.أما الدكتورة سامية خضر،أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، أكدت أن التوعية فيما يتعلق بهذه القضية ضروري والمسئول عنها الفن والإعلام، مشيرة إلى أن الدولة تقدم العديد من الخدمات لكن لا يظهر أثر كبير لها بسبب الزيادة السكانية المطردة.وفقًا لأحدث إحصائيات مركز التعبئة والإحصاء، والتي عرضت تتابعًا لمعدل المواليد خلال فترة "كورونا" منذ بدايتها وحتى منتصف الشهر الماضي، ففي 11 فبراير بلغ عدد السكان 100 مليون نسمة، ليرتفع العدد في 11 مارس إلى 100 مليون و117 ألف نسمة، وتخطى في 11 أبريل الـ100 مليون و237 ألف نسمة، ووصل في 11 مايو إلى 100 مليون و364 ألف نسمة، وفي 14 يونيو أصبح العدد 100 مليون و500 ألف نسمة، مما يعني زيادة عدد السكان حوالي 500 ألف نسمة خلال 125 يومًا وهي نفس فترة الحظر.وبمقارنة إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعدد المواليد خلال آخر 3 سنوات، نجد أنه عام 2017 وصل العدد إلى 2 مليون و557 ألف مولود، وفي عام 2018 وصل إلى 2 مليون و382 ألف و362 مولود، ثم في 2019 انخفض العدد ليصل إلى 2 مليون و313 ألف و904 مواليد.