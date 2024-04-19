كل ما تريد معرفته عن أثر السكر على صحة الأطفال

يقول الخبراء إنه ليس من الآمن إدخال السكر في النظام الغذائي للطفل؛ لأنه يمكن أن يؤثر على صحته بعدة طرق، بدءًا من زيادة خطر الإصابة بمرض السكري إلى تسوس الأسنان.

بدأت هيئة تنظيم الأغذية الهندية FSSAI "هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند" وذكر تقرير أن الشركة تضيف السكر إلى منتجات أغذية الأطفال التي تباع في الأسواق ذات الدخل المنخفض في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ولكن ليس في أسواقها الرئيسية في أوروبا أو المملكة المتحدة.

العلامة التجارية لحبوب الأطفال Cerelac أيضًا، وفقًا للتقارير، أضافت سكريات بمتوسط ​​3 جرام تقريبًا لكل وجبة عند بيعها في السوق الهندية. وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لا ينصح بالسكر للأطفال الرضع، يمكن أن يزيد السكر المضاف من خطر حدوث مشاكل صحية طويلة الأمد لدى الأطفال، مما يجعلهم عرضة للإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة.

"قد تبدو الحلاوة بريئة، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة الرضع، فإن السكر ليس هو الحل الأمثل، إن إدخال السكر في النظام الغذائي للأطفال ليس آمنًا، نظرًا لأنه يؤثر على أنظمتهم بطرق متعددة- بعضها يضر بأجسامهم على المدى الطويل- الآفاق الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال، غالبا ما يبدأ تسوس الأسنان في وقت مبكر عند الأطفال الذين تعرضوا للسكر، في حين أن الإفراط في تناول السكر في سن مبكرة قد يؤدي إلى اكتسابهم الوزن الزائد بسرعة. في الواقع، تظهر الأبحاث الآن أن تناول كميات كبيرة من السكر تقول الدكتورة سوميرا كوازي، استشارية طب الأطفال وأخصائية نوم الأطفال، مستشفى سبارش، بنغالور: "في بداية الحياة يدفعهم الجوع ويزيد الشهية - مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري، في وقت لاحق".