وجدى زين الدين: اختيار موقع مدينة السيسى الجديدة له بعد قومى

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن تدشين اتحاد القبائل العربية والبدء في بناء مدينة السيسي في سيناء يؤكد وجود قيادة سياسية واعية ودولة مصرية قوية وقادرة على حماية الأمن القومي، رغم الانشغال بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف زين الدين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن موقع مدينة السيسي له بُعد قومي خطير واستراتيجي للغاية، لافتًا إلى أنه بمثابة رد قوي بأن الدولة المصرية مصحصحة.

ووصف الكاتب الصحفي تلك الخطوة بـ"500 هدف" لاعتبارها حائط الصد البشري المنيع لكل من تسول له نفسه التفكير في سيناء.

وأشار إلى أن اتحاد القبائل العربية ضم كل الوفود من كل ربوع مصر وعلى رأسهم القبائل السيناوية التي تعتبر دروعًا عظيمة تساعد الدولة المصرية وكان لها دور مهم في افتتاح مدينة السيسي الجديدة.