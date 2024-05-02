بايدن: النظام يجب أن يسود فى حرم الجامعات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن "النظام يجب أن يسود" في حرم الجامعات، حيث تحولت بعض الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى أعمال عنف، وأصر على أن حماية "سيادة القانون" بقدر ما تقع على عاتق حرية التعبير هي مسئوليته.

وأضاف بايدن للصحفيين: لا ينبغي للحرس الوطني التدخل في الحرم الجامعي، متابعا أن الاحتجاجات لا تغير موقفه وسياساته تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات

وبحسب شبكة سي إن رن الأمريكية فقد تأتي تصريحات الرئيس القصيرة في الوقت الذي نظمت فيه احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى قيام الشرطة بتفكيك المخيمات في بعض المدارس والاعتقالات.

وألقي القبض على أكثر من 100 شخص ليلة الأربعاء في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، بعد أن تحدى مئات المتظاهرين أوامر الشرطة بالمغادرة وبعد حوالي 24 ساعة من مهاجمة المتظاهرين المناهضين لمخيم الخيام في الحرم الجامعي. جاءت الليلة الفوضوية في جامعة كاليفورنيا بعد اعتقالات في مدينة نيويورك في جامعة كولومبيا وكلية المدينة. ألغى بعض المؤسسات مراسم التخرج الشخصية بسبب الاحتجاجات.

وقال الرئيس من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض: "التخريب، والتعدي على ممتلكات الغير، وتحطيم النوافذ، وإغلاق الجامعات، والإجبار على إلغاء الفصول الدراسية وحفلات التخرج - لا شيء من هذا يعد احتجاجًا سلميًا"، "إن تهديد الناس وترهيبهم وبث الخوف في الناس ليس احتجاجًا سلميًا. إنه مخالف للقانون. المعارضة ضرورية للديمقراطية، لكن المعارضة يجب ألا تؤدي أبدًا إلى الفوضى أو إنكار حقوق الآخرين حتى يتمكن الطلاب من إنهاء الفصل الدراسي وحقوقهم". التعليم الجامعي".

وقال الرئيس إن "المعارضة ضرورية للديمقراطية"، لكن هذه المعارضة يجب ألا تتحول إلى فوضى وعنف.

“للناس الحق في الحصول على التعليم، والحق في الحصول على شهادة جامعية، والحق في السير عبر الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم، دعونا نكون واضحين بشأن هذا أيضًا - لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أي حرم جامعي، لا مكان قال السيد بايدن: "في أمريكا، بسبب معاداة السامية أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود".

أصر البيت الأبيض على أن مجموعة صغيرة ولكن عالية الصوت من المتظاهرين هي المسؤولة عن أي أعمال عنف في الحرم الجامعي.