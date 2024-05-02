الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

برلماني: وجود القبائل العربية داخل إطار وطني واحد يعزز من مواجهة مصر للتحديات

النائب الدكتور ناصر
النائب الدكتور ناصر عثمان

أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتدشين اتحاد القبائل العربية، والذي تم الإعلان عنه، مساء، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيضيف إلى جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، معبرًا عن إعجابه بالتقدم المحقق في هذا الصدد والتزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من سيناء.

وقال أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الاتحاد يضم عددًا من الرموز المصرية ووجود القبائل العربية داخل إطار وطني واحد وداعم للدولة المصرية والقيادة السياسية، يعزز من مواجهة مصر لتحدياتها المختلفة، مثنيًا على المشروعات التنموية التي أقيمت في سيناء والتي تهدف إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، كما أن سيناء تعد  من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، ونحن بالفعل نشهد جهودًا مستمرة من القيادة السياسية في تنميتها وتحسين شروط الحياة فيها.

وأشار عضو مجلس النواب بأن الاستثمار في سيناء يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلا عن الدولة مستعدة لدعم كل المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

كما شدد النائب ناصر عثمان على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء وتحقيق آمال وتطلعات سكانها نحو مستقبل أفضل.

لجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب القبائل العربية الدولة المصرية تنمية سيناء التنمية المستدامة

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