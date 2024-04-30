الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين": زيارة أمير الكويت مصر ترسّخ العلاقات التاريخية بين البلدين

أمير الكويت
أمير الكويت

قال حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأولى مصر منذ توليه الإمارة ولقاء الرئيس السيسي تعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية، فضلًا عن أنها تؤكد وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

وأضاف أبوالعطا، في بيان اليوم أنه خلال فترة حكم الرئيس السيسي شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا كبيرًا، لا سيما في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، حيث ازدادت تلك العلاقة رسوخًا ومتانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت سيدعم ويعزز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن الزيارات المتبادلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس بما لا يدع مجالًا للشك قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما المستمر على التنسيق والتشاور بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين متفردة ولها خصوصية عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبة المترسخة بين قيادة البلدين على مر التاريخ وبين الشعبين الذين تربطهما أواصر المحبة والدم ووحدة المصير.

أكد أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق عالية تحلق في سماء الأخوة والتلاحم، موضحًا أن هذه الزيارة ستعزز بدورها العلاقات الثنائية وتدعم الشراكة بين البلدين، مثمنًا دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت على مر التاريخ.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذلك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم البلدين والمنطقة بأسرها.

حزب المصريين أمير الكويت الرئيس السيسي العلاقات المصرية الزيارات المتبادلة

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