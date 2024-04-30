رئيس المنتدى الإعلامى العربى: مصر صاحبة الدور الرائد فى الصحة والتعليم والإعلام منذ عقود

قال رئيس المنتدى الإعلامي العربي ماضي الخميس، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، للقاهرة؛ تجسد تاريخًا طويلًا وعلاقات بين البلدين الشقيقين؛ ترسخها مواقف وقضايا بينهما، مؤكدًا أن مصر صاحبة دور كبير ورائد في الصحة والتعليم والإعلام منذ عقود طويلة.



وأضاف الخميس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم - أن دولة الكويت وأميرها وحكومتها وشعبها؛ يكنون للدولة المصرية كل الاحترام والتقدير لدورها البارز والقوي وللتاريخ المشترك.

وأشار إلى أن العلاقات الإعلامية بين البلدين؛ يجب أن تذكر "الأساتذة الكبار، الذين تربينا عليهم في مجال الثقافة والصحافة من جيل الرواد في الوطن العربي".



ونوه رئيس المنتدي الإعلامي العربي بالعديد من الروابط المشتركة التي سيتم تعزيزها، من خلال تلك الزيارة، لافتًا إلى أنه ستكون هناك دائمًا أحداث ومهام جديدة مشتركة سيتم القيام بها، داعيًا أن يحفظ مصر والكويت وأن يديم عليهما المحبة.