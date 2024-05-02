"القومى للمرأة" يهنئ سيدات مصر العاملات المكرمات من الرئيس السيسى

خلال احتفالية عيد العمال..

هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، سيدات مصر العاملات اللاتى كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم خلال احتفالية عيد العمال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بهذه التكريمات لسيدات مصر العاملات العظيمات اللاتى تميزن في عملهن وكافحن وأثبتن كفاءتهن حتى حصلن على تكريم من رئيس الجمهورية اليوم، مؤكدة أن هذا التكريم يعد مصدر إلهام وقدوة للعديد من السيدات، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية قد شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.

وشهد الاحتفال تكريم عدد من الرموز العمالية بمختلف المحافظات تكريمًا لدورهم، من بينهم، السيدة منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية.. وولاء فرج عطا الله حسين، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس.. ورحاب على حسن علي تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهاته التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية اليوم، قائلة: "زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا.. وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن.. توجيه رئاسى جديد في عيد العمال.. يتضمن تأكيدًا على الالتزام السياسى والدستورى بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، مضيفة: "احتضان سوق العمل في مصر نسبا أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي ٣٤٪.. وها نحن اليوم نشهد توجيها من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا.. خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية.. وعلى حمايته ورعايته المرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية قد شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.