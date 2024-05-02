الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا

مايا مرسي
مايا مرسي

أشاد المجلس القومي للمرأة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرها اليوم لدعم وتمكين المرأة المصرية العاملة، وذلك خلال احتفالية عيد العمَّال بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، توجيه رئاسي جديد في عيد العمال يتضمن تأكيدًا على الالتزام السياسي والدستوري بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن.

وأضافت في بيانٍ لها اليوم الخميس، أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34%، واليوم نشهد توجيه من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا.

وفي ختام بيانها، وجَّهت رئيس المجلس القومي للمرأة، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية، على حمايته ورعايته للمرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة.

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