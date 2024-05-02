الخميس 02 مايو 2024
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سياسي

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس فى احتفالية عيد العمال انتصار كبير لحقوقهم

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بـعيد العمال، قائلا: أكدت اهتمام القيادة السياسية بالعمال وحقوقهم والوقوف بجوارهم ورعايتهم والانتصار لحقوقهم.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن عمال مصر هم من يبنون المستقبل ويصنعون حياة كريمة، خصوصا أن مصر اليوم تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الكبير الذي يبذله عمالها في كافة المجالات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، العديد من التوجيهات الرئاسية في كلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بعيد العمال ومنها سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كحد أدنى للعامل.

ولفت نائب الصعيد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر. وغيرها، كل هذا يصب في مصلحة المواطن.

واختتم النائب أحمد محسن، أن كلمة الرئيس وتوجيهاته، أكدت أن عمال مصر في قلبها وعقلها وينالون اهتماما غير مسبوق.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ كلمة الرئيس السيسي عيد العمال القيادة السياسية

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