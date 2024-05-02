الخميس 02 مايو 2024
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بثلاث طرق مختلفة| طرق عمل الملوحة المختلفة في المنزل

الملوحة
الملوحة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاحتفال بعيد الربيع عيد شم النسيم لعام 2024، وهو مناسبة مصرية قديمة يحتفل بها المصريون القدماء بقدوم فصل الربيع وتفتح الزهور وازدهار الحدائق بالخضرة.

وفي هذه المناسبة المصرية العريقة يقوم الناس بتناول الأسماك المملحة والبيض الملون كنوع من أنواع الاحتفال بشم النسيم وهي ايضا عادة مصرية قديمة.

 

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لذلك يقدم الدستور في السطور التالية طرق مختلفة لعمل الملوحة للاحتفال بعيد شم النسيم.


طريقة عمل الملوحة الصعيدى 


السمك الموزة: 1 كيلو جرام من السمك.
الملح الخشن: نصف كيلو من الملح الخشن.
الكمون: 25 جرامًا من الكمون المطحون.
الخل: 25 مل جرام من الخل الأبيض.
الزيت: 50 مل من الزيت ويفضل زيت الزيتون.
الشطة: 25 جرام من الشطة الحمراء.
عصير الليمون: 25 مل جرام من عصير الليمون الطازج.
كيس مصنوع من البلاستيك.
أوراق زبدة.

 

طريقة عمل الملوحة الصعيدي

الخطوة الأولى:
يغسل السمك المراد تمليحة بشكل جيد بالماء البارد ويجفف من خلال استعمال المناديل الورقية كما يمكنك أو وضعه في مصفاة وتركه حتى يصفى تماما.


الخطوة الثانية:
أحضري صينية،وضعي بها ورق الزبدة وقومي بفرد الورقة جيدا .


الخطوة الثالثة:
ضعي السمك فوقه بترتيب وبمسافة نصف سم بين كل واحدة.

الخطوة الرابعة:
يتم إدخال السمك فى الفرن الساخن ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة فى درجة حرارة هادئة .


الخطوة الخامسة:
قومي بإحضار وعاء، واخلطي به الملح والكمون والخل وزيت الزيتون والشطة، الليمون المعصور وتقلب المكونات جيدا.


الخطوة السادسة:
قومي باخراج السمك واتركيه حتى يبرد، وقومي بحشو الخياشيم بالخليط السابق .

الخطوة السابعة:

قومي بإحضار وعاء محكم الغلق، وقومي بتغليف السمك جيدا بالأكياس البلاستيكية ويغلق الوعاء على السمك.


الخطوة الثامنة:
يترك لمدة عشر أيام تقريبًا حتى يكتسب الملوحة.

 

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طريقة عمل الملوحة البلدى

تخليل الملوحة بسمكه اللوت أو السردين أو السهلية.
الملح:  2 كوب ملح خشن.
الشطة: ربع كوب شطة.
الزيت: 2 ملعقة كبيرة زيت.
الكركم: ربع كوب كركم

 

طريقة عمل الملوحة البلدي

الخطوة الأولى:
يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيدا.


الخطوة الثانية:
يتم حشو السمك من الفم والخياشيم بتلك الخلطة.

الخطوة الثالثة:
يتم رص السمك في علبة بلاستيك كبيرة محكمة الغلق بعد تغطيتها بأكياس من الداخل، أو برطمانات زجاج ثم وضع زيت على الوجه كثيرا حتى يتم تغطيته.

 

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طريقة عمل الملوحة بالسمك الكلابي


المقادير:
كيلو وربع سمك كلابي.
كوب من الملح الخشن:
٣ ملاعق كبيرة شطه حمراء بودرة
ربع كوب زيت.

 

طريقة عمل الملوحة بالسمك الكلابي:

الخطوة الأولى:
إفتحي السمك الكلابي بالسكينة من جهة فتحة الإخراج بحوالي 3 سم، ووقومي بإخراج البالونة الموجودة بداخلها، ثم قومي بوضع الملح في الفتحة والخياشيم .


الخطوة الثانية:
ضعي السمك في جردل بلاستيك محكم الغلق، وبعد يوم قومي بفتح الجردل، وسكب الماء الذي يخرج من السمك،إغلقيه مرة أخرى.


الخطوة الثالثة:
كرري هذه العملية لمدة 3 أيام، وذلك لخروج الماء الزفر من السمك، إحضري جردل به كيس بلاستيك، رشي فيه ملح،رصي السمك فيه،رشي ملح مرة أخرى، رشي السمك، ثم الملح، وهكذا، حتى ننتهي .

الخطوة الرابعة:
ضعي معه شطة حتى لا تدود، ثم قومي بغلق الكيس جيدا.

الخطوة الخامسة:
أغلقي الجردل بإحكام، وبعد أسبوع قلبي السمك في الجردل، رصي من جديد، بحيث يهبط السمك الذي كان في أعلى الجردل إلى أسفله، ثم نتركها حتى تستوي، وبعدها يتم أكلها.

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