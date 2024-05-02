الخميس 02 مايو 2024
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منوعات

الآثار الجانبية النادرة لـ Covishield: ما هو TTS والأعراض وعوامل الخطر؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أثار الكشف الأخير بشأن التأثير الجانبي النادر المحتمل للقاح Covishield الذي تنتجه شركة AstraZeneca، مخاوف بين الجمهور، حيث اعترف تقرير قانوني قدمته شركة AstraZeneca بأن لقاحها يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS)، وهي حالة تتميز بتكوين جلطة دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية. ومع ذلك، من المهم أن نفهم المخاطر الفعلية المرتبطة بهذا التأثير الجانبي.

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نقص الصفيحات

التخثر المصحوب بمتلازمة نقص الصفيحات (TTS) هو حالة صحية خطيرة مرتبطة بلقاحات ناقلات الفيروسات الغدية، بما في ذلك Covishield.

يؤدي TTS إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية (نقص الصفيحات) وتكوين جلطات الدم (تجلط الدم) داخل الجسم، وتشمل أعراض TTS ضيق التنفس وألم في الصدر وتورم الساق والصداع الشديد والمستمر وآلام في المعدة وسهولة الإصابة بالكدمات.

اعترفت شركة AstraZeneca بوجود صلة بين لقاحها المضاد لفيروس كورونا AZD1222 وTTS. ذكرت الشركة في أوراقها القانونية أنه على الرغم من وجود فرصة لحدوث تحويل النص إلى كلام، إلا أنه نادر وغير شائع. من الضروري أن نفهم أنه لن يتأثر كل من يتلقى لقاح AstraZeneca ضد كوفيد-19 بمرض تحويل النص إلى كلام (TTS).

تذكر نشرة اللقاح الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تم تحديثها مؤخرًا في عام 2022، كل شيء عن فاكسزيفريا (لقاحات أسترازينيكا ضد كوفيد). ويذكر أيضًا أنه "لوحظت حالات نادرة جدًا من جلطات الدم مع انخفاض مستويات الصفائح الدموية بعد التطعيم بعقار فاكسزيفريا. وحدثت غالبية هذه الحالات خلال أول 21 يومًا بعد التطعيم، وكانت بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة".

بعد الجرعة الأولية من عقار Vaxzevria (AstraZeneca)، كان الخطر المقدر للإصابة بـ TTS هو 2.6 لكل 100.000 فرد، مع ملاحظة نتائج أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا. كانت هناك فرصة منخفضة بشكل كبير لتجربة TTS بعد الجرعة الثانية، وفقًا لمركز ملبورن لتعليم اللقاحات.

يعد التخثر المصاحب لمتلازمة نقص الصفيحات (TTS)، بما في ذلك نقص الصفيحات المناعية الناجم عن اللقاح (VITT)، أحد الآثار الجانبية النادرة للغاية، ويظهر في الغالب بعد التطعيم الأولي. على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لـ Covishield، لم يتم توثيق المضاعفات الأخرى الناجمة عن اللقاح مثل CVST في الهند.

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