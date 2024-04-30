الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ما حقيقة تسبب لقاح أسترازينيكا في حدوث جلطات؟.. أستاذ أوبئة يكشف (فيديو)

أسترازينيكا
أسترازينيكا

أكد الدكتور إسلام عنان، الخبير في اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، أمان وفعالية لقاح أسترازينيكا، مشيرًا إلى أن الآثار الجانبية المحتملة للقاح تظل نادرة ولا تقلل من أهميته الكبيرة في مكافحة الوباء.

وأوضح عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ سنة أو أكثر لم يتعرضوا لأضرار، مؤكدًا أن اللقاحات تخضع لإجراءات احترازية صارمة، خاصة بعد الإبلاغ عن حالات نادرة لتجلط الدم مصحوبة بنقص الصفائح الدموية، وأضاف أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد لعبت دورًا حاسمًا في تقليل عدد الوفيات خلال الجائحة.

وأشار إلى أنه لولا اللقاحات، كان من المحتمل أن ترتفع أعداد الوفيات بشكل كبير، مقدرًا أن الأرقام كانت قد تصل إلى حوالي 50 مليون وفاة.

وشدد على أهمية تقييم المخاطر والمنافع عند استخدام أي لقاح، مؤكدًا أن الفوائد العامة للقاحات تفوق بكثير أي آثار جانبية محتملة، والتي تظل في حدود الندرة.

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