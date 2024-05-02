جامعة ساينس بباريس ترفض مطالب طلابها بمراجعة العلاقات الإسرائيلية

قال جان باسير، مدير جامعة ساينس بو في باريس، اليوم الخميس، إن الجامعة رفضت مطالب المحتجين بمراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، مما دفع بعض الطلاب إلى القول إنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد قام الطلاب في العديد من الجامعات الفرنسية، بما في ذلك جامعة ساينس بو وجامعة السوربون، بإغلاق أو احتلال معاهدهم بسبب الحرب في غزة، وإن لم يكن على نفس النطاق كما هو الحال في الولايات المتحدة.

معهد الدراسات السياسية (IEP)، أو ساينس بو، المدير المؤقت للجامعة جان باسير يعقد مؤتمرًا صحفيًا في باريس يوم الخميس.

مجموعة عمل حول العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية والشركات الشريكة





وقال باسيريس للصحفيين بعد اجتماع مفتوح مع الطلاب والموظفين: "لقد رفضت بشكل واضح تشكيل مجموعة عمل حول علاقاتنا مع الجامعات الإسرائيلية والشركات الشريكة". وعلى الفور بدأ العشرات من الطلاب اعتصاما داخل الجامعة احتجاجًا على قرار باسير.

قال هشام، وهو طالب في معهد ساينس بو وأحد الطلاب: "بدأ أول طالب إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع الضحايا الفلسطينيين، ولكن بشكل أكبر احتجاجًا على الطريقة التي تقمع بها مؤسسة ساينس بو الطلاب الذين يريدون إظهار دعمهم لفلسطين". من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين هناك.

وقال للصحفيين إن المزيد من الطلاب سينضمون إلى الإضراب عن الطعام، مطالبا قيادة الجامعة بالموافقة على قيام مجلس إدارتها بإجراء تصويت عام على مراجعة الشراكة مع الجامعات الإسرائيلية.

وبحسب "رويترز"، كان المقر العام أحد الشروط التي تم تحديدها الأسبوع الماضي لطلاب كلية العلوم السياسية لإلغاء احتجاجاتهم على الحرب في غزة. كما طلب الكثيرون من الجامعة بقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال "باسيريس" إنه يدرك أن رفض تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العلاقات مع إسرائيل قد يثير غضب بعض المتظاهرين. وقال: "أدعو الجميع إلى إظهار الشعور بالمسئولية"، وحث المتظاهرين على عدم تعطيل الامتحانات المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف أن جامعة العلوم السياسية النخبوية ستعمل على إيجاد أفضل السبل لتنظيم نقاش داخلي حول المواضيع المثيرة للجدل، مضيفا أن الجامعة لديها بالفعل قواعد لمراجعة شراكاتها.

وقالت أرانشا غونزاليس، التي ترأس كلية الشئون الدولية في جامعة ساينس بو: "آخر العلاقات التي يجب قطعها هي تلك التي بين الجامعات".