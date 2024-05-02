الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جامعة ساينس بباريس ترفض مطالب طلابها بمراجعة العلاقات الإسرائيلية

احتجاجات الحرم الجامعي
احتجاجات الحرم الجامعي

قال جان باسير، مدير جامعة ساينس بو في باريس، اليوم الخميس، إن الجامعة رفضت مطالب المحتجين بمراجعة علاقاتها مع  الجامعات الإسرائيلية، مما دفع بعض الطلاب إلى القول إنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد قام الطلاب في العديد من الجامعات الفرنسية، بما في ذلك جامعة ساينس بو وجامعة السوربون، بإغلاق أو احتلال معاهدهم بسبب الحرب في غزة، وإن لم يكن على نفس النطاق كما هو الحال في الولايات المتحدة.

معهد الدراسات السياسية (IEP)، أو ساينس بو، المدير المؤقت للجامعة جان باسير يعقد مؤتمرًا صحفيًا في باريس يوم الخميس.

مجموعة عمل حول العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية والشركات الشريكة

 

txt

بلينكن: المقترح الحالى يشير لأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بشأن صفقة التبادل



وقال باسيريس للصحفيين بعد اجتماع مفتوح مع الطلاب والموظفين: "لقد رفضت بشكل واضح تشكيل مجموعة عمل حول علاقاتنا مع الجامعات الإسرائيلية والشركات الشريكة". وعلى الفور بدأ العشرات من الطلاب اعتصاما داخل الجامعة احتجاجًا على قرار باسير.

قال هشام، وهو طالب في معهد ساينس بو وأحد الطلاب: "بدأ أول طالب إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع الضحايا الفلسطينيين، ولكن بشكل أكبر احتجاجًا على الطريقة التي تقمع بها مؤسسة ساينس بو الطلاب الذين يريدون إظهار دعمهم لفلسطين". من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين هناك.

وقال للصحفيين إن المزيد من الطلاب سينضمون إلى الإضراب عن الطعام، مطالبا قيادة الجامعة بالموافقة على قيام مجلس إدارتها بإجراء تصويت عام على مراجعة الشراكة مع الجامعات الإسرائيلية.

وبحسب "رويترز"، كان المقر العام أحد الشروط التي تم تحديدها الأسبوع الماضي لطلاب كلية العلوم السياسية لإلغاء احتجاجاتهم على الحرب في غزة. كما طلب الكثيرون من الجامعة بقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل.
وقال "باسيريس" إنه يدرك أن رفض تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العلاقات مع إسرائيل قد يثير غضب بعض المتظاهرين. وقال: "أدعو الجميع إلى إظهار الشعور بالمسئولية"، وحث المتظاهرين على عدم تعطيل الامتحانات المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف أن جامعة العلوم السياسية النخبوية ستعمل على إيجاد أفضل السبل لتنظيم نقاش داخلي حول المواضيع المثيرة للجدل، مضيفا أن الجامعة لديها بالفعل قواعد لمراجعة شراكاتها.

وقالت أرانشا غونزاليس، التي ترأس كلية الشئون الدولية في جامعة ساينس بو: "آخر العلاقات التي يجب قطعها هي تلك التي بين الجامعات".

جامعة ساينس العلاقات الإسرائيلية باريس الاحتجاجات غزة

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

اتصال هاتفى بين رئيس المخابرات العامة وإسماعيل هنية حول مقترح التهدئة فى غزة

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا