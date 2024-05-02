وزير الشباب يلتقى لاعبى المنتخب المصرى لرفع الأثقال

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي لقاء لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال، والذي يستعد بكل جدية لخوض منافسات الأولمبياد القادم بباريس 2024.



واستمع وزير الرياضة للاعبي ولاعبات المنتخب المصري لرفع الأثقال، مؤكدا حرص الوزارة علي تلبية كافة طلباتهم في الفترات الماضية والمقبلة لهم ولكافة لاعبي المنتخبات المصرية بكافة الألعاب والمتأهلين لخوض غمار ومنافسات الأولمبياد القادم.

من جانبه أثني رئيس اتحاد رفع الأثقال محمد عبدالمقصود علي التواجد الدائم للوزير مع المنتخبات واللاعبين، مضيفا أن مصر حققت نصف المراكز المخصصة للتأهل للأولمبياد باريس 2024، حيث استطاع أبطال مصر بالتأهل بخمسة مقاعد كاملة من اصل ١٠ مقاعد لقارة إفريقيا.

كانت مصر قد ضمنت التأهل بـ 5 مقاعد فى أولمبياد باريس 2024، عن طريق كلا من، كريم كحلة وسارة سمير ونعمة سعيد وحليمة عبدالعظيم وعبدالرحمن محمد، وذلك خلال مشاركتهم بكاس العالم لرفع الأثقال، والذي أقيم بدولة تايلاند أبريل الماضي.

رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقًا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية



تعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقًا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ13 ميدالية «5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات».

واستطاعت مصر في آخر مشاركة لها في الأولمبياد طوكيو سطر تاريخ رياضي غير مسبوق منذ أول مشاركة لها فى الدورات الأولمبية سنة١٩١٢، حيث استطاع لاعبو المنتخبات المصرية من تحقيق ٦ميداليات أولمبية متنوعة.



كما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بلاعبة وبطلة المنتخب المصري هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.



وتوجه وزير الرياضة بحديثه مع بطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة أننا هدفنا بالتعاون مع الأسرة من أجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات.