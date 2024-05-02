الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الشباب يلتقى لاعبى المنتخب المصرى لرفع الأثقال

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي لقاء لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال، والذي يستعد بكل جدية لخوض منافسات الأولمبياد القادم بباريس 2024.


واستمع وزير الرياضة للاعبي ولاعبات المنتخب المصري لرفع الأثقال، مؤكدا حرص الوزارة علي تلبية كافة طلباتهم في الفترات الماضية والمقبلة لهم ولكافة لاعبي المنتخبات المصرية بكافة الألعاب والمتأهلين لخوض غمار ومنافسات الأولمبياد القادم.
من جانبه أثني رئيس اتحاد رفع الأثقال محمد عبدالمقصود علي التواجد الدائم للوزير مع المنتخبات واللاعبين، مضيفا أن مصر حققت نصف المراكز المخصصة للتأهل للأولمبياد باريس 2024، حيث استطاع أبطال مصر بالتأهل بخمسة مقاعد كاملة من اصل ١٠ مقاعد لقارة إفريقيا.
كانت مصر قد ضمنت التأهل بـ 5 مقاعد فى أولمبياد باريس 2024، عن طريق كلا من، كريم كحلة وسارة سمير ونعمة سعيد وحليمة عبدالعظيم وعبدالرحمن محمد، وذلك خلال مشاركتهم بكاس العالم لرفع الأثقال، والذي أقيم بدولة تايلاند أبريل  الماضي.

رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقًا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية

txt

بحضور وزير الشباب.. انطلاق الماراثون الخامس للاتحاد المصرى للتأمين غدًا

txt

شحاتة: إطلاق 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب على مهن سوق العمل


تعتبر لعبة رفع الأثقال هي الأكثر تحقيقًا للميداليات بالنسبة للمشاركات المصرية في الدورات الأوليمبية بـ13 ميدالية «5 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات».

واستطاعت مصر في آخر مشاركة لها في الأولمبياد طوكيو سطر تاريخ رياضي غير مسبوق منذ أول مشاركة لها فى الدورات الأولمبية سنة١٩١٢، حيث استطاع لاعبو المنتخبات المصرية من تحقيق ٦ميداليات أولمبية متنوعة.
 

 كما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بلاعبة وبطلة المنتخب المصري هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.


وتوجه وزير الرياضة بحديثه مع بطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة أننا هدفنا بالتعاون مع الأسرة من أجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات.

الشباب والرياضة المنتخب المصري لرفع الأثقال وزير الرياضة منافسات الاولمبياد الاولمبياد القادم بباريس

مواد متعلقة

بحضور وزير الشباب.. انطلاق الماراثون الخامس للاتحاد المصرى للتأمين غدًا

بمشاركة 500 شاب.. الشباب والرياضة تنفذ قوافل "حياة كريمة" بشمال سيناء (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تقرير الطب الشرعى عن ضحايا «مذبحة دار السلام»: غربلهم بالرصاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا