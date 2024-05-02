بحضور وزير الشباب.. انطلاق الماراثون الخامس للاتحاد المصري للتأمين غدًا

كشف الاتحاد المصري للتأمين أنه بمشاركة أكثر من 1500 مشارك، تنطلق غدًا الجمعة، فعاليات الماراثون السنوي للاتحاد المصري للتأمين في نسخته الخامسة تحت عنوان: "نجري من أجل صحة أفضل" تحت رعاية كلاً من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين.

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين في بيان له اليوم الخميس، أنه سوف تتضمن فعاليات الماراثون هذا العام مسابقات رياضية خاصة لذوي الهمم، وذلك تقديرًا لهم لإلهامهم العالم كل يوم بإرادتهم القوية في تخطى الصعاب وتحقيق الكثير من النجاحات في مختلف المجالات، وكذلك يتم تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية بين شركات التأمين المختلفة.

كما أنه سيتم إلقاء محاضرة توعوية من الجمعية المصرية لأمراض القلب ومؤسسة بهية، وسوف تُقام جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية بشكل موازي داخل الملعب وحضور العديد من قدامى لاعبي كرة القدم في مصر حيث سيتم إقامة مباراة بينهم.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الخامسة هذا العام يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لأربع مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022و 2023.