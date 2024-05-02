الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الباز: "حماس" تراهن على ثبات الموقف المصرى كورقة ضغط ضد إسرائيل

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن اليوم مختلف عن بداية الصراع، حماس كانت بتمتلك ورقة  الأسرى الإسرائيلين الذي أخذوهم من إسرائيل يوم 7 أكتوبر وكانوا معتقدين  إنهم لما يأخدوا مجموعة منهم وينشروهم في أماكن مختلفة بالقطاع ممكن أن يُشل يدي إسرائيل فلا تقوم بالضرب  تأسيسًا على ما كانت تردده إسرائيل "أن مواطنيهم قيمتهم غالية"، ولكن هذه العقيدة الإسرائيلية تغيرت.

وأضاف الدكتور "الباز" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج" كل الزوايا" عبر فضائية " أون": "إسرائيل الآن لا تعير اهتمامًا بهذه الورقة التي تملكها حماس على الأرض، ولكن هناك أوراق اأخرى مرتبطة بالاقليم وتوازن القوى مثل ورقة إيران، وأيضًا ورقة مصر، التي تعتبر ورقة من أوراق القوة في أيدي حماس.

وتابع: "حماس تراهن دائمًا على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية".

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