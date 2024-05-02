الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

خبير: زيادة العوائد الدولارية تؤدى لتحسين القوة الشرائية للجنيه المصرى

راضي عبد العزيز
راضي عبد العزيز

قال المهندس راضي عبدالعزيز نائب رئيس شركة مختار إبراهيم السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن صفقة رأس الحكمة تعكس التزام البلدين بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مجالات متعددة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، ويعزز استقرار المنطقة بشكل عام، لافتا إلى أن زيادة العوائد الدولارية من الصفقة ستعمل على تعزيز قوة الجنيه المصري.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الصفقة تعد مثالًا ناجحًا على كيفية استغلال الدول للإمكانيات الاقتصادية والتنموية المتاحة لديها من خلال التعاون والشراكة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

 وأشار إلى أنه يمكن القول أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات قد أحدثت تحولًا إيجابيًا في المنطقة، وقدمت فرصًا جديدة للتعاون والتنمية.

وأوضح أن الاستمرار في هذا النهج التعاوني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والفوائد للمجتمعات في كلتا الدول.

وأكد أن تأثير زيادة حجم العوائد الدولارية في مصر يمكن أن يكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري من جوانب عدة، وقد يشمل هذا التأثير العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في زيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يحسن القدرة على تمويل وتغطية العجز في الميزانية وتحقيق التوازن في الاقتصاد، وِتعزيز الصادرات المصرية من خلال توفير العملة الصعبة الضرورية لتمويل عمليات الصادرات وتعزيز تنافسية السلع المصرية في الأسواق الدولية.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية تزيد من جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يمكن استخدام هذه العوائد لتمويل مشاريع تنموية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، كما أنها تؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار.

واختتم أنه يمكن استخدام العوائد الدولارية الإضافية لدعم وتمويل قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، وغيرها، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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