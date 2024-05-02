شريحة تعمل بسرعة الضوء.. عالم مصرى يحقق إنجازًا كبيرًا فى نقل البيانات

تحدث الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، في حلقة اليوم عن العالم المصري "محمود جعفر"، الذي حقق إنجازا جديدا للمصريين بالنشر في المجلة العالمية نيتشر للمرة الثالثة.

وقال "فايق": "نيتشر تعتبر أكبر دورية علمية في العالم.. والعالم المصري محمود جعفر ابتكر شريحة عبارة عن نبضات ضوئية ولا ترى بالعين المجردة وتعمل بسرعة الضوء".

وأضاف: "هذه الشريحة تعمل على نقل البيانات أو تستخدم في الاتصالات الضوئية أو القيام بالتصوير الضوئي عالي الدقة".

وأشار: "هذه الشريحة تعتبر ثورة علمية على مستوى العالم في هذا المجال، فهي لا ترى بالعين المجردة وتعمل بسرعة الضوء".

وأوضح: "النشر الثالث كان تطوير للشريحة واستحق النشر مرة أخرى؛ لأنها أصبحت أكثر سرعة ودقة وجودة".

واستعرض الدكتور محمود جعفر، خلال فيديو مسجل، تفاصيل النشر الثالث بالمجلة العالمية نيتشر، موضحًا أن البحث الذي نشر مؤخرًا هو نتيجة تعاون بين 8 مراكز أبحاث عالية من 5 دول مختلفة.