طفرة في عالم البطاريات.. أحمد فايق يكشف سر أصغر بطارية خارقة في العالم

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة من حلقة اليوم للحديث عن ماهر القاضي أستاذ مساعد في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا، والذي يخوض تحديا عالميا في مجال الطاقة بـ"البطاريات الخارقة".

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن الدكتور ماهر القاضي يقود فريقا بحثيا في جامعة كاليفورنيا لإنتاج جيل جديد من البطاريات، وهذا حديث الأوساط العلمية.

وأضاف: "هذه البطاريات بدأت تكون موجودة في أنواع معينة من العربيات، ويتميز هذا الجيل من البطاريات أنه سريع الشحن وقوي ويمتلك مواصفات مختلفة".

وأشار: "الدكتور ماهر هو ابن منطقة ناهيا ولديه 9 أشقاء غير متعلمين، وهو الوحيد الذي أكمل تعليمه، وكان يساعد والده في الفلاحة، واستطاع تكملة تعليمه وله أبحاث منشورة في أمريكا واليابان وكندا".

واستعرض أستاذ مساعد في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا، خلال مداخلة بالبرنامج، تفاصيل رحلته العملية، وصولا بالتحدي العالمي في مجال الطاقة بـ"البطاريات الخارقة".