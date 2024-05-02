الخميس 02 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

أشتاتا أشتوت.. نجوم بيترعبوا من الحسد (فيديوجراف)

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة

يؤمن العديد من نجوم الوسط الفني بتأثير الحسد على حياتهم، خاصة وأنه مذكور في القرآن، وكان أخر مشاهد تأثير الفنانين بالحسد موقف الفنانة بدرية طلبة والتي قامت بتوزيع خرزة زرقاء على المدعوين في حفل زفاف ابنتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض "الدستور" في الفيديو جراف التالي أبرز الفنانين الذين يخشون من الحسد والعين.

 

حذرت د.حنان زينال، خبيرة علم الطاقة من بعض الأفعال التي تمنع الرزق، مثل النظر إلى الآخرين بحسد أو تنظير، وقالت إن هذا هو أسلوب حياة سائد، وإن الشكوى تزيد من الذنوب، وإن الإنسان يجب أن يتحكم في نفسه.

‎وأكدت زينال، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على أهمية الصيام في هذه الأيام المباركة، قائلة إن الصيام ينظف الجسم من السموم، وأن هذه الأيام بها خيرات كثيرة، وأن طاقة النور تغمرنا مع اقتراب شهر رمضان، وأن الاستغفار والصمت عن الكلام الزائد هما من الأمور التي تقربنا من الله.

‎ونصحت خبيرة الطاقة بأن نكون حذرين من الكلام الذي نقوله في الفترة القادمة، لأنه قد يسبب لنا مشاكل، وأن نتجنب كتابة أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول قد يعرضنا للخطر، وأن نعمل بما يرضي الله.

وأكدت "زينال"، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على أهمية الصيام في هذه الأيام المباركة، وقالت إن الصيام ينظف الجسم من السموم، وأن هذه الأيام بها خيرات كثيرة، وأن طاقة النور تغمرنا مع اقتراب شهر رمضان، وأن الاستغفار والصمت عن الكلام الزائد هما من الأمور التي تقربنا من الله.

‎ونصحت خبيرة الطاقة بأن نكون حذرين من الكلام الذي نقوله في الفترة القادمة، لأنه قد يسبب لنا مشاكل، وأن نتجنب كتابة أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول قد يعرضنا للخطر، وأن نعمل بما يرضي الله.

نجوم الوسط الفني الحسد تأثير الفنانين بالحسد الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة

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