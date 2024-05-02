خبير: زيادة حجم العوائد الدولارية يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى

قال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن زيادة حجم العوائد الدولارية تعزز الثقة بالاقتصاد المصري، وذلك على خلفية قرب وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

وأضاف نافع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيادة حجم العوائد الدولارية تعمل على قدرة مصر على التحمل الاقتصادي والتصدي للتحديات الاقتصادية المتغيرة في السوق العالمية.

وأشار إلى أن استخدام العوائد الدولارية بشكل فعال يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم المشاريع والبرامج التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الاستقلالية المالية وتقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يحسن موقف مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن زيادة حجم العوائد الدولارية في مصر تمثل فرصة لتحقيق تحسينات شاملة في الاقتصاد والمجتمع المصري، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر عاملًا مهمًا لنمو الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل، ويمكن أن يحقق آثارا إيجابية عديدة على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي من خلال زيادة حجم الاستثمارات ودخول رءوس الأموال الأجنبية، مما يعزز الإنتاجية ويعمل على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمارات الأجنبية تحفيز قطاعات الصناعة المحلية وتحفيز التكنولوجيا والابتكار من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة الجديدة إلى البلد المستقبل.

وأشار إلى أنه من الآثار الإيجابية الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن ذكر تحسين البنية التحتية، حيث يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة المساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية العامة مثل الطرق والموانئ والمطارات، هذا يعزز القدرة التنافسية للبلد ويسهم في جعله وجهة مفضلة للاستثمار.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في زيادة الصادرات وتحسين الرصيد التجاري للبلد، حيث يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، حيث يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى البلد المستضيف، مما يعزز التطور التكنولوجي ويسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات.