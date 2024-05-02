تحديث يومي| أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024.. من الموضوعات التى يتزايد البحث عنها من عبر مؤشر البحث “جوجل”.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضزع .

أسعار الذهب اليوم 2024

سجل سعر الذعب خلال تعاملات الفترة المسائية اليوم الخميس 2 مايو 2024، استقرارا حيث سجلت الأسعار بحسب منشور بورصة الذهب أسعار مقاربة لما كانت عليه في منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة صباح اليوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 استقر عند 2053 جنيها.



عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 2640 جنيها.



عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الان وصل إلى 3080 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل 3520 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤

سعر الجنيه الذهب عند 24640 جنيها.

سعر الذهب بالدولار اليوم

سجلت أوقية الذهب اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤ سعر ٢٣٠١ دولار للبيع و ٢٣٠٠ دولار للشراء

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

- 48.02 جنيه للبيع.

- 47.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 48 جنيها للبيع.

- 47.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 48 جنيها للبيع.

- 47.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 48 جنيها للبيع.

- 47.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 48 جنيها للبيع.

- 47.90 جنيه للشراء.

سعر الذهب والدولار

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

- 48 جنيها للبيع.

- 47.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 47.95 جنيه للبيع.

- 47.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 48 جنيها للبيع.

- 47.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.95 جنيه للبيع.

- 47.85 جنيه للشراء.

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