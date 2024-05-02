"الحياة اليوم" ترصد تفاصيل افتتاح أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر

رصدت كاميرا برنامج "الحياة اليوم" تفاصيل افتتاح أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر "هايبر إليكتريك إيجيبت" لإنتاج مليون جهاز كهربائي كل عام كمرحلة أولى.

وأجرى برنامج "الحياة اليوم" زيارة ميدانية للمجمع الجديد لرصد تجربة توطين صناعة وطنية جديدة توفر العملة الصعبة وتقلل الاستيراد وينمي الصناعة المصري ويوفر المزيد من فرص العمل، فضلًا عن الاتجاه للتصدير.

ويعد المجمع قلعة صناعية تنضم لقلاع مصر الاقتصادية وجرى إنشاء المصنع على مساحة 200 ألف م2 ويضم 6 مصانع على مرحلتين، الأولى تضم 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات والغسالات وأجهزة التكييف والصناعات المغذية على مساحة 70 ألف م2، بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا منها 30 % و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية.