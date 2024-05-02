الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

7 فوائد مهمة.. تعرف على فوائد ممارسة رياضة المشي بعد وجبة العشاء

المشي
المشي

يعد المشي بعد تناول الوجبات عادة قديمة يقال إنها تعود بفوائد عديدة على الصحة البدنية والعقلي، تعرف تلك العادة  القديمة باسم شاتابافالي أو الـ 100 خطوة وهى تشجع الشخص على ممارسة رياضة المشي بعد تناول الوجبات خاصة وجبة العشاء للاستمتاع بمجموعة من الفوائد سواء كانت فقدان الوزن أو منع ارتفاع نسبة السكر في الدم أو إدارة ارتفاع ضغط الدم أو منع الحموضة والانتفاخ.

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وحسب Hindustan times، فإن المشي بعد تناول وجبة العشاء يمكن أن يحقق فوائد مذهلة لصحة قلبك عن طريق خفض نسبة الكوليسترول وإدارة ضغط الدم، عن طريق منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن للمرء منع مرض السكري وغيره من الاضطرابات الأيضية.

في حين أن القيام بأي نوع من النشاط البدني بعد تناول الطعام يبدو غير بديهي، لكن المشي فقط هو ما يحتاجه جسمك، ومع ذلك، ينبغي تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو المشي السريع بعد تناول وجبة كاملة.

من خلال إجراء هذا التغيير البسيط في نمط حياتك، والذي لن يستغرق أكثر من 15 دقيقة في اليوم، يمكنك تجنب العديد من المشاكل الصحية على المدى الطويل.

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يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة والانتفاخ الاستفادة من المشي ليلاً، لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف أي مشاكل تتعلق بعسر الهضم، و أفضل فائدة للحركة البسيطة في الليل هي النوم العميق، تدعم هذه الممارسة دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم وتسهل النوم والدخول في سبات أعمق.

إن دمج المشي بعد تناول وجبة العشاء في روتينك اليومي يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة، جسديًا وعقليًا، إنها عادة بسيطة لكنها فعالة يمكن أن تساهم في نمط حياة أكثر صحة على المدى الطويل، كما يقول الدكتور راهول أغاروال، استشاري الطب الباطني.

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فوائد المشي بعد تناول وجبة العشاء:
المشي بعد تناول وجبة العشاء، والذي يشار إليه غالبًا بالمشي بعد الأكل، يمكن أن يكون له بالفعل العديد من الفوائد الصحية.

وفيما يلي 7 أسباب تجعل الخبراء ينصحون بدمج هذه الممارسة في روتينك:

1. تحسين عملية الهضم: 
يساعد المشي في عملية الهضم عن طريق تحفيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد ذلك في منع عسر الهضم والانتفاخ والانزعاج بعد الوجبات.

2. تنظيم نسبة السكر في الدم: 
إن القيام بنزهة بعد العشاء يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة امتصاص الجلوكوز عن طريق العضلات، وهذا مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالحالة.

3. إدارة الوزن: 
ممارسة النشاط البدني بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية ومنع الإفراط في تناول الطعام عن طريق الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبة، وبمرور الوقت، يمكن أن تساهم هذه العادة في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

4. صحة القلب:
المشي هو أحد تمارين القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تحسن صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتعزيز الدورة الدموية، وايضا المشي بانتظام بعد العشاء قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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5. الحد من التوتر: 
المشي يعزز إطلاق الإندورفين، وهو هرمون طبيعي يرفع المزاج. كما أنه يوفر فرصة للاسترخاء والتخلص من التوتر بعد يوم حافل، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العقلية.

6. نوم أفضل:
النشاط البدني، خاصة عند القيام به في المساء، يمكن أن يعزز جودة النوم بشكل أفضل، يمكن أن يساعدك المشي بعد العشاء على الاسترخاء وإعداد جسمك لنوم مريح أثناء الليل.

7. الترابط العائلي:
يمكن أن يكون المشي بعد العشاء طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، فهو يوفر فرصة للمحادثة والتواصل وعرض الخبرات المشتركة، والتي تعتبر مهمة للرفاهية العامة.

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