دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

يعتبر المشي والركض واليوجا وتدريبات القوة من العلاجات الفعالة للاكتئاب، بحسب دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية.

ووجدت الدراسة أنه في حين أن التمارين منخفضة الشدة مفيدة، إلا أن النشاط الأكثر قوة يميل إلى تحقيق فوائد أكبر، وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 300 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الاكتئاب.

وقال التقرير إن اضطراب الاكتئاب الشديد هو السبب الرئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وقد وجد أنه يقلل من الرضا عن الحياة أكثر من الديون والطلاق والسكري.

تمت التوصية بممارسة التمارين الرياضية، إلى جانب العلاج النفسي والأدوية، باعتبارها "علاجات أساسية" للاكتئاب، لكن المبادئ التوجيهية لا تزال غير واضحة بشأن أفضل السبل لوصف التمارين الرياضية لعلاجه. قام الباحثون بمراجعة 218 تجربة ذات صلة شملت 14170 مشاركًا يعانون من الاكتئاب. تم تقييم كل تجربة من حيث التحيز وتم تسجيل نوع التمرين وكثافته وتكراره.

وجد أن المشي أو الركض فعال لكل من الرجال والنساء، في حين أن الشباب والنساء يحصدون أكبر قدر من الفوائد من تدريبات القوة، كانت اليوغا أكثر فعالية بالنسبة للرجال، وكذلك كبار السن.

وفي مقالة افتتاحية ذات صلة، أشار خوان أنخيل بيلون من جامعة ملقة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تشكل تحديًا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، حيث غالبًا ما يعانون من أعراض التعب وانخفاض الطاقة.

وكتب أن الخدمات الصحية "يجب أن توفر موارد كافية لجعل برامج التمارين الفردية والخاضعة للإشراف في متناول جميع السكان"

يعترف مؤلفو دراسة BMJ بأن جودة الأدلة منخفضة وأن الدراسات التي تراقب المشاركين لمدة عام أو أكثر كانت محدودة.

وأشاروا أيضًا إلى أن العديد من المرضى قد يكون لديهم أيضًا عوائق جسدية أو نفسية أو اجتماعية تحول دون المشاركة.

على الصعيد العالمي، يؤثر الاكتئاب على ما يقدر بنحو 300 مليون شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. كثيرًا ما يُنصح بممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى العلاج النفسي والأدوية، على الرغم من وجود خلاف بين إرشادات العلاج وتقييمات البيانات السابقة فيما يتعلق بالطريقة الأكثر فعالية لوصف التمارين الرياضية لعلاج الاكتئاب