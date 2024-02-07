ما هي القواعد السليمة لممارسة رياضة المشي تجنبا للمشكلات الصحية؟

إضافة مزيد من الحركة ليومك يضمن لك بعض الفوائد الصحية، يقلل خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يمارسون ذلك منذ أشهر قليلة، إلا أن الاختيارات التي تتخذها أثناء المشي - بدءًا من مشيتك وحتى ما تضعه على قدميك - يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في صحتك ورفاهيتك، حتى المكان الذي تمشي فيه يمكن أن يؤثر على شعورك.



وهناك بعض العوامل الأساسية التى يجب الحرص على التركيز عليها من أجل التمتع بمشي صحي وأمن عليك والتى تتمثل في الأتي:

سواء كنت جالسًا أو واقفًا أو تمشي، فإن وضعية الجسم مهمة دائمًا، ولكنها لا تعني بالضرورة الوقوف بشكل مستقيم تمامًا في جميع الأوقات، الوضعية تعني الحفاظ على المنحنيات الطبيعية في رقبتك وظهرك، فيجب الحرص على المشي بشكل مستقيم وعدم الإنحناء لان الإنحناء ينتج عنه تعرضك لمشكلات صحية خطيرة.

ركز على الطريق الذي أمامك:



أبقِ كتفيك للخلف وللأسفل، وحافظ على استرخاء ذراعيك وتتحرك بحرية على جانبيك، حافظ على عضلات بطنك مشدودة وحوضك محايدًا، تأكد من محاذاة القفص الصدري مع الحوض، وأن الوركين والركبتين والكاحلين وإصبع القدم الثاني كلها أيضًا في محاذاة، إن هذه الوضعية والمحاذاة الصحيحة لا تساعدك فقط على المشي بشكل أسهل ومنع الإصابة، بل يمكن أن تساعدك أيضًا على التنفس والتحرك بكفاءة أكبر.



انتبه إلى قدميك

إن الخطوة الصحيحة تتضمن وضع كعبك على الأرض أولا، ثم مقدمة قدمك، تليها أصابع قدميك، إنها حركة متدحرجة، يساعد هذا بشكل أفضل على توزيع الضغط الذي يتعرض له الجزء السفلي من الجسم أثناء المشي، فإذا قمت بضرب قدمك بالكامل على الأرض بضربة قوية، فإن هذا التأثير "سيترجم إلى أعلى السلسلة"، مما يعرض ركبتيك ووركيك وكاحليك لخطر أكبر للإصابة.