الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبحاث تكشف فوائد جديدة لـ"االمشي"

االمشي
االمشي

إن دمج روتين المشي المنتظم في نمط حياتك يمكن أن يساهم في الصحة العامة واللياقة البدنية وطول العمر، حيث إن المشي هو شكل بسيط ولكنه فعال للغاية من التمارين الرياضية التي تجلب عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية الحصرية، مما يؤثر على الصحة البدنية والعقلية.

هذا ما سيحدث لجسمك عند المشي لـ 30 دقيقة بخطوة سريعة

القلب والأوعية الدموية

المشي هو أحد تمارين القلب والأوعية الدموية التي تساعد على ضخ الدم في القلب وتوزيعه في جميع أنحاء الجسم، وهذا النشاط المنتظم للقلب والأوعية الدموية يقوي القلب ويحسن كفاءته في ضخ الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، فهو يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

حرق السعرات

المشي هو وسيلة طبيعية ويمكن الوصول إليها لإدارة الوزن، في حين أنه قد لا يحرق العديد من السعرات الحرارية مثل التدريبات عالية الكثافة، فإن اتساق المشي يساعد على خلق عجز في السعرات الحرارية، مما يساعد في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشي عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد الجسم على استخدام وحرق السعرات الحرارية بكفاءة طوال اليوم.

وعلى عكس التمارين عالية التأثير، يعتبر المشي نشاطًا منخفض التأثير ولطيفًا على المفاصل. يمكن أن يساعد المشي المنتظم في منع مشاكل المفاصل وتخفيف آلام المفاصل الموجودة. كما تساهم الأنشطة التي تحمل الوزن مثل المشي في الحفاظ على كثافة العظام وتحسينها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

الهضم

يساعد المشي في عملية الهضم عن طريق تعزيز الحركة المنتظمة للطعام عبر الجهاز الهضمي.

يمكن أن يساعد ذلك في منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مما يساهم في نظام هضمي صحي ويعمل بشكل جيد. الحركة الإيقاعية للمشي قد تقلل أيضًا من أعراض عسر الهضم والانتفاخ.

رياضة المشي الصحة العامة اللياقة البدنية التمارين الرياضية القلب والأوعية الدموية حرق السعرات

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