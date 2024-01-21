للحوامل.. 10 فوائد مذهلة للمشي

إن دمج المشي السريع في روتينك، حتى لفترة قصيرة كل يوم، يمكن أن يكون له آثار إيجابية كبيرة على صحتك الجسدية والعقلية مع مرور الوقت.

ويمكن أن يقدم المشي أثناء الحمل فوائد عديدة لكل من الأم الحامل والطفل النامى.

1. يحافظ على اللياقة البدنية: المشي هو تمرين هوائي منخفض التأثير يساعد المرأة الحامل على الحفاظ على لياقتها دون الضغط المفرط على المفاصل، وهو يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد على إدارة زيادة الوزن.

2. يعزز الحالة المزاجية: المشي المنتظم يفرز هرمون الإندورفين، الذي يرفع المزاج الطبيعي للجسم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص أثناء الحمل عندما تؤثر التغيرات الهرمونية على الحالة المزاجية.

3. يحسن النوم: يمكن أن يساهم النشاط البدني، بما في ذلك المشي، في تحسين نوعية النوم. قد يساعد إنشاء روتين منتظم للمشي في تخفيف اضطرابات النوم الشائعة أثناء الحمل.

4. يساعد على الهضم: التمارين الخفيفة مثل المشي يمكن أن تساعد في منع أو تخفيف الإمساك، وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل. يعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويساعد في عملية الهضم.

5. يقلل التورم: يساعد المشي على تحسين الدورة الدموية، مما قد يقلل من التورم في الكاحلين والساقين – وهو أمر شائع أثناء الحمل.

6. التحكم في سكري الحمل: يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم، بما في ذلك المشي، في إدارة سكري الحمل عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم.

7. يجهز الجسم للمخاض: المشي ينشط العضلات ويقويها، بما في ذلك عضلات منطقة الحوض. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل المخاض والولادة.

8. يخفف آلام الظهر: تعاني العديد من النساء الحوامل من آلام الظهر بسبب الوزن الزائد والتغيرات في وضعية الجسم. يمكن أن يساعد المشي بالشكل المناسب في تخفيف آلام الظهر وتقوية العضلات الأساسية.

9. يعزز الوضعية: يعزز المشي الوضعية الجيدة، والتي تصبح ذات أهمية خاصة حيث يخضع الجسم لتغييرات أثناء الحمل.

10. فرصة الترابط: يمكن أن يكون المشي نشاطًا بسيطًا وممتعًا يمكن للمرأة الحامل مشاركته مع شريكها أو عائلتها أو أصدقائها، مما يوفر جانبًا اجتماعيًا وترابطيًا للروتين.