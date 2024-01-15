الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة سويسرية: التمارين الرياضة والتواصل الاجتماعى يساعدان فى تعزيز الذاكرة

التمارين البدنية
التمارين البدنية

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب، أجراها باحثون فى كلية الطب جامعة " زيورخ" فى سويسرا، عن جانب مثير للاهتمام من الشيخوخة، وهو أهمية البقاء بحالة نشطة جسديا واجتماعيا فى سن الشيخوخة، مما يساعد فى حماية جزء مهم من الدماغ المرتبط بالذاكرة، وتعرف هذه المنطقة، باسم "القشرة المخية الداخلية"، وهى ضرورية لوظائف التعلم، والذاكرة وتتأثر بشكل ملحوظ بمرض الألزهايمر، وحتى فى مراحله المبكرة.

وتشتهر التمارين البدنية المنتظمة بفوائدها الصحية المختلفة، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكر، والسرطان، وضغط الدم المرتفع، والسمنة.. لذلك، تعمق الباحثون السويسريون، فى هذه الدراسة في كيفية تأثير الأنشطة الترفيهية المختلفة - الجسدية والإجتماعية والمعرفية - على صحة الدماغ لدى كبار السن. 

أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية

 

txt

اليوجا للمشي السريع.. التمارين التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

 

أداء الذاكرة والأنشطة المختلفة على مدار سبع سنوات

وركز الباحثون على مدار دراستهم التى امتدت لنحو12 عاما، حول نمو الدماغ وسلوكه فى مرحلة الشيخوخة، على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، فقد نظروا فى كيفية تفاعل القشرة المخية الداخلية، وهي جزء رفيع لا يتعد ( حوالى 3،5 ملم )، ولكنه حيوي من الدماغ يقع في الجزء الداخلي من الفص الصدغي، مع أداء الذاكرة والأنشطة المختلفة على مدار سبع سنوات.

وتوصل الباحثون إلى أن الأفراد الذين كانوا أكثر نشاطا بدنيا واجتماعيا، في بداية الدراسة، عانوا من ترقق أقل فى القشرة المخية الداخلية على سبع سنوات.

وتعد هذه النتيجة المتوصل إليها على مدى سبع سنوات، وهذه النتيجة حاسمة لأن سمك القشرة المخية الداخلية يرتبط ارتباطا وثيقا بأداء الذاكرة، بشكل أساسي، كلما قل تقلص هذا الجزء من الدماغ، كان أداء الذاكرة أفضل.

وأكد الباحثون على أن أسلوب الحياة النشط، الذي يشمل كلا من التمارين البدنية والمشاركة الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة، هو المفتاح للحفاظ على صحة الدماغ ومنع التنكس العصبي في وقت لاحق من الحياة، علاوة على ذلك لاحظوا الباحثون أن المشاركين الذين لديهم أداء ذاكرة أعلى في بداية الدراسة كانوا على الأرجح يحافظون على قدرات ذاكرتهم بشكل أفضل بمرور الوقت.

دراسة سويسرية لتمارين الرياضة تعزيز الذاكرة الشيخوخة سن الشيخوخة التمارين البدنية

مواد متعلقة

بعد سن الـ40.. قائمة مأكولات تحمي من ظهور الشيخوخة

الأكثر قراءة

عاجل| المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

القصة الكاملة لقتل سائق وتقطيعه على يد زوجته وعشيقها في بدر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شراكة بين "المصرية للاتصالات" و"زين-عُمانتل الدولية (ZOI)" لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية