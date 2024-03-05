أسباب خروج الريح عند المشى

يحدث إطلاق الريح أو انتفاخ البطن عندما يمر الهواء من الأمعاء عبر المستقيم، عندما تحدث الريح أثناء المشي، يمكن أن يكون ذلك لأسباب مختلفة، بدءًا من التحرك وحتى ما تأكله.

التنفس بشكل غير فعال

التنفس غير الفعال أثناء ممارسة التمارين الرياضية يزيد من احتمالية إصابتك بإطلاق الريح. قال جيم وايت، عالم فيزيولوجيا التمارين الرياضية، صاحب استوديوهات جيم وايت للياقة البدنية والتغذية في فيرجينيا، لموقع Health: "إن عدم قدرة الفرد على الشهيق والزفير بشكل صحيح يمكن أن يسبب انتفاخ البطن بمعدل أعلى". وذلك لأنك قد تبتلع المزيد من الهواء، وهو أحد أسباب الغازات في الجهاز الهضمي.

قد يؤدي تناول أطعمة معينة في الساعات التي تسبق المشي إلى إطلاق الريح. الأطعمة أو المكونات التالية قد تسبب الغازات:

أعراض وأسباب الغازات في الجهاز الهضمي.

الفول والعدس والبازلاء

المشروبات الكربونية

منتجات الألبان

الفاكهة مثل التفاح، والخوخ، والكمثرى

كحوليات السكر مثل السوربيتول أو الزيليتول

الخضار مثل الهليون، والبروكلي، والخرشوف

كل الحبوب

تحريك جسمك

بعض تمارين وزن الجسم، مثل تمارين الديدان الطولية والطيات الأمامية

ركوب الدراجات

البيلاتس واليوجا

هناك آلية أخرى لإنتاج الغاز أثناء ممارسة التمارين الرياضية. أثناء التمارين النطاطة مثل الجري والقفز على الحبل، تتدافع أعضائك الداخلية داخل جسمك، مما قد يؤدي إلى أعراض الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن أو الإسهال.

بلع الماء

يعد البقاء رطبًا عندما تكون نشيطًا بدنيًا أو تمارس الرياضة في درجات حرارة أعلى أمرًا ضروريًا.

لماذا تحصل على الغاز قبل الدورة الشهرية؟

كيفية منع إطلاق الريح عند المشي

التنفس بشكل صحيح أثناء التمرين

يمكنك التنفس بشكل فعال بناءً على نوع النشاط الذي تقوم به. بالنسبة لتمارين القلب، قم بالشهيق والزفير من الأنف أو من خلال الفم إذا أصبح التمرين أكثر كثافة. إذا كنت تمارس تدريبات القوة، فاستنشق الهواء عندما تكون مسترخيًا وأخرج الزفير عندما تبذل مجهودًا.

قم بإجراء تغييرات على تناول الطعام والشراب

إذا كانت مشكلتك تتعلق بالأطعمة أو المشروبات، فيمكنك إجراء تعديلات على استهلاكها قبل المشي، اشرب أكبر قدر ممكن من الماء بأمان وراحة عند القيام بأي تمرين، ولكن خذ رشفات بدلًا من الجرعات أيضًا، إذا كنت تحاول العثور على وجبة خفيفة قبل التمرين، جرب أطعمة مختلفة لمعرفة الأطعمة التي ستسبب لك مشاكل أقل في الغازات وتجنب الأطعمة التي تعرف أنها تسبب لك بالفعل.

من المرجح أن يؤدي الإمساك بالضرطة إلى شعورك بعدم الراحة والانتفاخ. إذا كنت تشعر بالانتفاخ بشكل خاص ولم يكن هناك أحد على الأجهزة القريبة منك، فمن الأفضل أن تفرج عنه. اعذر نفسك وقم بتمرير الغازات على انفراد إذا كنت في فصل دراسي مزدحم أو غرفة رفع الأثقال.