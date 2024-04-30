صعود السلالم مقابل المشي.. ما هو التمرين الأفضل لفقدان الوزن؟

فترات قصيرة متعددة من الأنشطة مثل المشي أثناء التحدث على هاتفك أو صعود سلالم مكتبك أو المشي مع كلبك أو ركوب وسائل النقل العام بدلًا من القيادة يمكن أن تساعدك على اتباع نمط حياة صحي وحتى دعم فقدان الوزن، إن الانتباه لحركاتك يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في حرق السعرات الحرارية وتحقيق العافية الشاملة.

يقول خبراء إنه يمكنك اختيار أي منهما أو كليهما حسب مستوى لياقتك أو مشكلاتك الصحية أواهتماماتك، الأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل في المفاصل، لا يشعرون بالتوتر ويستمتعون بصعود الدرج، قد يفضلونه على المشي، حيث أنه من حيث حرق السعرات الحرارية، فالأول أكثر فعالية، ومع ذلك، إذا كان صعود السلالم يجعلك مرهقًا أو يجهد ركبتيك، فمن المؤكد أن المشي هو أفضل تمرين.

فوائد صعود السلالم

صعود السلالم لا يفيد صحة العضلات والعظام فحسب، بل يمكن أن يفعل العجائب أيضًا لقلبك. تشرك عملية التسلق مجموعات عضلية متعددة، بما في ذلك الساقين والعضلات الأساسية. فهو يرفع معدل ضربات القلب، ويعزز لياقة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل. كما أنه يعزز الدورة الدموية بشكل أفضل في جميع أنحاء الجسم.

وفي توضيحه للجانب العلوي من صعود السلالم، يقول الدكتور ناصر الدين جي أنه يمكن أن يحرق المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة ويشغل مجموعة متنوعة من العضلات.

ويعتمد الخيار الأفضل على تفضيلاتك الفردية ومستوى لياقتك البدنية وأي اعتبارات صحية أساسية. يمكن أن يكون كل من صعود الدرج والمشي شكلين فعالين من التمارين الرياضية لفقدان الوزن عند دمجهما في روتين لياقة بدنية متوازن.

يعد صعود السلالم بشكل عام أكثر كثافة ويمكن أن يحرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة مقارنة بالمشي، خاصة إذا كنت تتسلق بسرعة أو تقوم بعدة خطوات في المرة الواحدة.

ويعتمد حرق السعرات الحرارية على عوامل مثل وزنك وسرعتك وكثافة النشاط.

إشراك العضلات

يؤدي صعود الدرج إلى زيادة عدد العضلات، بما في ذلك عضلات المؤخرة وأوتار الركبة وعضلات الفخذ الرباعية والساق، وذلك بسبب الحركة العمودية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو أكبر للعضلات وزيادة معدل الأيض، مما قد يساعد في فقدان الوزن على المدى الطويل.

أكثر شدة

عادةً ما يكون صعود الدرج أكثر كثافة من المشي على أرض مسطحة، مما يعني أنه يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب بسرعة أكبر ويبقيه مرتفعًا لفترة طويلة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرق سعرات حرارية أعلى في فترة زمنية أقصر مقارنة بالمشي

يساعد على فقدان الدهون في الجزء السفلي

مجرد رفع ركبتك إلى صدرك لصعود السلالم يضع ضغطًا على فخذيك وأسفل ظهرك وجذعك. هذا يعمل مثل الجرش الوقوف، ومع ذلك، إذا كان هدفك هو تقليل الوزن، فيجب عليك الصعود بانتظام واتخاذ الكثير من الخطوات. في الواقع، يعد صعود الدرج يوميًا مفيدًا للسيدات اللاتي يميلن إلى اكتساب المزيد من الدهون في الجزء السفلي من الجسم.

يعزز التمثيل الغذائي

بالإضافة إلى تقوية وتنعيم عضلاتك الأساسية، فإنه يعمل أيضًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية، يقترح أن اتخاذ 30 خطوة في المرة الواحدة قد يساعد في حرق حوالي 10 سعرات حرارية.

يساعد في الهضم

يزيد صعود السلالم من حرق السعرات الحرارية، ويعزز الدورة الدموية، ويضغط على عضلات البطن. كل هذه الفوائد تقلل أيضًا من أعراض الإمساك وتساعد في عملية الهضم.

يعزز الصحة العامة

حتى صعود الدرج الصغير يوميًا من طابقين يعد تمرينًا هوائيًا رائعًا. تعمل أنشطة القلب والأوعية الدموية على تحسين صحة القلب، وخفض نسبة الكوليسترول، وتنظيم مرض السكري، والحفاظ عليه

مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل

المشي بشكل عام له تأثير أقل مقارنةً بصعود الدرج، والذي يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل أو كنت تتعافى من إصابة. يؤدي صعود الدرج إلى زيادة الضغط على الركبتين والكاحلين، لذلك قد لا يكون مناسبًا للجميع، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل المفاصل الموجودة.

أكثر استدامة

في حين أن صعود الدرج قد يحرق المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة، إلا أنه يمكن الاستمرار في المشي لفترات أطول دون الشعور بالتعب. هذا يعني أنك قد ينتهي بك الأمر إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام أثناء المشي لفترة أطول مقارنة بجلسة صعود الدرج الأقصر.