كيف يحمي المشي من مرض السكري؟

أصبحت الحالة المزمنة المعروفة باسم مرض السكري من النوع 2، وتتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، مصدر قلق صحي عالمي، على الرغم من أن الأمر أصبح أكثر شيوعًا، إلا أن الأبحاث الجديدة توفر معلومات رائعة حول استراتيجية وقائية واضحة ولكنها قوية: المشي، وبشكل أكثر تحديدًا، قد تكون سرعة المشي عاملًا رئيسيًا في تقليل فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

إليك كيف يمكن أن تكون زيادة وتيرة جولات المشي المنتظمة هي سر الوقاية من هذا المرض الشائع.

ووفقا لموقع “timesofindia ”مرض السكري من النوع 2، الذي يُطلق عليه غالبًا مرض السكري عند البالغين، يظهر تاريخيًا في مرحلة البلوغ المتوسطة والمتأخرة، ومع ذلك، فإن معدل الإصابة به بين الأطفال والمراهقين آخذ في الارتفاع. على عكس مرض السكري من النوع الأول، الذي ينتج عن عدم كفاية إنتاج الأنسولين، ينبع مرض السكري من النوع الثاني من مقاومة خلايا الجسم لتأثيرات الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومضاعفات محتملة، وفقا لما ذكرته جامعة هارفارد هيلث.

سلطت النتائج الأخيرة المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي الضوء على العلاقة بين سرعة المشي وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. واكتشف الباحثون أن الحفاظ على وتيرة المشي السريع، لا سيما أكثر من 4 كيلومترات في الساعة، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بهذه الحالة بشكل ملحوظ، علاوة على ذلك، مقابل كل كيلومتر إضافي في الساعة في سرعة المشي، انخفض الخطر بنسبة 9%، مما يؤكد أهمية زيادة السرعة أثناء المشي.

وقدم تحليل شامل للدراسات طويلة الأمد، التي شملت أكثر من نصف مليون بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة، رؤى مقنعة، وبالمقارنة بالمشي على مهل، فإن المشي بمتوسط ​​سرعة 3-5 كيلومترات في الساعة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 15%. علاوة على ذلك، يرتبط المشي السريع بسرعات تتجاوز 5 كيلومترات في الساعة بانخفاض ملحوظ في المخاطر بنسبة 39%، مما يسلط الضوء على العلاقة بين الجرعة والاستجابة بين سرعة المشي والوقاية من مرض السكري.

في حين أن فوائد المشي السريع واضحة، يعترف الباحثون بالقيود المحتملة في الدراسات، بما في ذلك التحيزات وتأثير خصائص المشاركين، قد تؤدي عوامل مثل مستويات النشاط البدني الإجمالية والحالة الصحية إلى إرباك الارتباطات المرصودة. ومع ذلك، فإن التفسيرات المعقولة، بما في ذلك تحسين اللياقة القلبية التنفسية وقوة العضلات، تدعم فكرة أن سرعة المشي بمثابة مؤشر قيم على الصحة ومخاطر الإصابة بمرض السكري.

وفي ضوء هذه النتائج، فإن تشجيع الأفراد على إضافة المشي السريع إلى روتين حياتهم اليومية يظهر كاستراتيجية عملية للوقاية من مرض السكري. في حين أن زيادة إجمالي مدة المشي لا تزال مفيدة، فإن التأكيد على سرعات المشي الأسرع يمكن أن يعزز الفوائد الصحية. من خلال السعي لتحقيق وتيرة سريعة أثناء المشي، لا يمكن للأفراد التخفيف من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 فحسب، بل يمكنهم أيضًا تحسين الصحة العامة والرفاهية.