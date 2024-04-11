5 نصائح تُساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال المشي

يعرف عن المشي بأنه من ضمن التمارين الرياضية المفيدة للصحة البدنية والعقلية، ويمكن القيام بذلك في الهواء الطلق أو في الداخل أو على جهاز المشي على منحدر، وجميعها تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وتوصي إرشادات النشاط البدني بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط ​​الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني الهوائي عالي الشدة، أو مجموعة مماثلة، كل أسبوع، بحسب موقع Hindustan times.

ويعد المشي شكل جيد من التمارين الرياضية لأنه يساعد على تحسين صحتك الجسدية والعقلية، إن الحصول على ما يكفي من الحركة البدنية كل يوم يمكن أن يحسن صحة الدماغ، ويقوي العظام والعضلات، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب، أو مرض السكري.

كيفية حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي

إذا كنت ترغب في زيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشي، فهناك بعض الطرق والنصائح الفعالة التي يمكن أن تساعد في تعزيز حرقك.. وتشمل :

1 - المشي بوتيرة أسرع، مما يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي بوتيرة بطيئة أو معتدلة.

2 - صعود التلال أو زيادة انحدار جهاز المشي، بالمقارنة مع المشي على سطح مستو، فإن المشي على تلة أو على منحدر على جهاز المشي (وضع يحاكي المشي على تلة) يزيد من كمية الطاقة التي نبذلها لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

3 - صعود السلالم كلما أمكن ذلك، يؤدي صعود أو نزول الدرج إلى زيادة خطواتك الإجمالية، مما يحرق المزيد من السعرات الحرارية.

4 - سيؤدي دمج فترات قليلة من سباقات السرعة أو الركض في مسيرتك إلى زيادة سرعتك بشكل كبير ويؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

5 - بذل جهد للمشي أكثر طوال يومك، قم بركن سيارتك في أقصى نهاية موقف السيارات، أو اذهب في نزهة وقت الغداء، أو قم بالمشي إلى المتاجر أو المواعيد القريبة بدلاً من القيادة، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أثناء المشي يمكن أن يزيد من شدته ويجعل المشي أكثر متعة.