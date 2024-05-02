الخميس 02 مايو 2024
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فن

عبدالرحيم كمال ينشر صورة له برفقة سوسن بدر.. ويعلق: نجمة مصرية عظيمة

سوسن بدر وعبدالرحيم
سوسن بدر وعبدالرحيم كمال

شارك الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، صورة جديدة له تجمعه بالفنانة القديرة سوسن بدر، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قِبل الجمهور ومستخدمي السوشيال ميديا.

وكتب الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع صورة الفنانة سوسن بدر قائلًا: " @sawsanbadrofficial النجمة المصرية العظيمة".

وكانت أحدث أعمال عبدالرحيم كمال، مسلسل الحشاشين، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وضم نخبة من ألمع النجوم والفنانين من بينهم الفنان أحمد عيد، وفتحي عبدالوهاب، وعدد كبير منهم.

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أبطال وصنّاع مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.


مسلسل الحشاشين 

مسلسل "الحشاشين" يؤرخ لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال وصن اع مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين الحشاشين الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال عبدالرحيم كمال السيناريست عبدالرحيم كمال انستجرام الفنانة القديرة سوسن بدر سوسن بدر

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