الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تعرف على طقس ونظام الصلاة في الكنيسة القبطية بعيد خميس العهد

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية وهو احتفال خميس العهد، وهو اليوم الذي أسس فيه المسيح طقس الإفخارستيا أو التناول وهو المرحلة الختامية في كل القداسات الإلهية، في كل مكان في العالم.

وشرح المرتل جرجس لطيف، الطقس الخاص بقداس عيد خميس العهد وقال إنه بالنسبة لرفع بخور باكر فتُقرأ النبوات: خر 17: 8 - 16، أش 58: 1 - 11، خر 18: 20 - 32، ثم تتلى تسحة اسبوع الالام ثوك تي تي جوم.

ثم يرفع بخور باكر ثم يرتلون بالناقوس (تنى أو أوشت) وارحمني يا الله. ثم أوشية المرض. ثم القرابين فلنسبح. الذكصولوجيات (العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين). ويطوف الكاهن البيعة بالبخور دون تقبيل. وبعد الذكصولوجيات يقال قانون الإيمان إلى (تجسد وتأنس) ثم (نعم نؤمن بالروح القدس).

ثم يرفع الكاهن الصليب ويصلي وبعدها: (أف اسمارؤوت) و(فاى اتاف انف) ثم يقرأ الكاهن هذه القطعة تبكيتا ليهوذا (يوداس 6 أوبارانوموس... يا يهوذا 6 الصلبوت (الأولى: آواك بارثينوس... الثانية والثالثة: (أو اسطافروتيس...) ثم أوشية الإنجيل ثم يطرح المزمور باللحن الادريبى وهو (مز 55: 21، 22) الإنجيل (لو 22: 7 - 13) وبعده العظة فالطرح ثم الطلبة فالميمر وتكمل الصلاة كالعادة وتختم بالبركة.

مع مراعاة ان هذه الصلاة بدأت بفتح باب الخدمة والهيكل، كما ان الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة تعمل مثل نظام البصخة العادي وفي مكانها بالخورس الثالث.

خميس العهد الخميس الكبير الخميس العظيم سر الافخارستيا القداس الإلهي

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