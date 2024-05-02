الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تشفي الأمراض وتُخرج الشياطين.. كم مرة تصلي الكنيسة اللقان في العام؟

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال خميس العهد، وهو اليوم الذي أسس فيه المسيح طقس الإفخارستيا أو التناول وهو المرحلة الختامية في كل القداسات الإلهية، في كل مكان في العالم.

تكرر 3 مرات.. "صلاة اللقان" من أهم طقوس قداس "خميس العهد"

وتعتبر "صلاة اللقان"، ضمن أهم طقوس قداس "خميس العهد"، وقال الباحث اندرو عزت، في تصريح خاص، إنه تُكرر الكنيسة صلوات اللقان ثلاث مرات في العام، وتحديدًا في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل، ويحتفظ الأقباط بجزء من هذه المياه المُصلى عليها، ويستخدمونها في منازلهم في كل شئ.

 إذ أنها حينما توشك على الانتهاء من الممكن ان تُملأ من الصنبور على الجزء المتبقي فتصبح كلها “مياه مصلية” بحسب المُصطلح الدارج في الوسط الكنسي، فهم يؤمنون على قدراتها في الشفاء من الأمراض وإخراج الشياطين ودحض محاربات الأرواح الشريرة.

المسيح أعطى بغسل الأرجل درسًا في المحبة

ومن جانبه قال البابا الراحل شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس رقم 117، في كتاب تأملات في يوم خميس العهد، إنه لعل المسيح أعطى بغسل الأرجل درسًا في المحبة، فهو من محبته لتلاميذه، منحهم هذه الطهارة كي يمنحهم بنفس المحبة جسده ودمه. ولذلك قيل عنه قبل غسله لأرجل تلاميذه (إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى..)، ولعل في الماء دروسًا أخرى، فالماء في الكتاب المقدس له على الأقل ثلاثة رموزًا أو ثلاثة معان. الماء يرمز إلى النقاوة والتطهير، ويرمز إلى الحياة، ويرمز إلى عمل الروح القدس، أو إلى الروح القدس نفسه.

جدير بالذكر أن الأقباط سيحتفلون بأكبر وأهم يوم في طقسهم الكنسي وهو يوم الجمعة العظيمة، والذين يتذكرون فيه صلب السيد المسيح، وهو ما يسبق احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد بيومين فقط، اذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت المُقبل، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.

خميس العهد الخميس الكبير الخميس العظيم سر الافخارستيا القداس الإلهي

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