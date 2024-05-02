الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ليل العشاء السري.. أشهر ترانيم الأقباط في يوم خميس العهد

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية وهو احتفال خميس العهد، وهو اليوم الذي أسس فيه المسيح طقس الإفخارستيا أو التناول وهو المرحلة الختامية في كل القداسات الإلهية، في كل مكان في العالم.

وقالت المرنمة كيرستينا أنور، لـ"الدستور"، إن خميس العهد من المناسبات التي ينتظرها الاقباط لترتيل ترانيمها الشهيرة، ولعل اشهرها ترنيمة ليس العشاء السري التي تقول:

1- ليل العشا السري .. ليل العشا السري
أخذ خبزاً وكسر .. وقال هذا جسدى .. وقال هذا جسدى
ليل آلام وشكر .. وقال هذا دمى .. وقال هذا دمى
القرار - مولانا أسقانا من خمرة الحب .. فدانا أحيانا .. يسوع حبيب قلبى
يسوع حبيب قلبى .. يسوع حبيب قلبى
2- هذا غذاء الروح .. وضامد الجروح
عبيره يفوح .. فى هيكل الرب .. فى هيكل الرب
هذا عشا العريس .. قدم للعروس
والوعد بالفردوس .. لحافظ العهد .. لحافظ العهد
3- بالشوك كللوك .. والمر قد سقوك
بالحربة طعنوك .. يسوع حبيب قلبى .. يسوع حبيب قلبى
يا سيدى المجروح .. لما اسلمت الروح
والمريمات تنوح .. يسوع حبيب قلبى .. يسوع حبيب قلبى
4- اخذوه للبستان .. لفوه فى الاكفان
يا حارس البستان .. أين وضعوا ربى .. أين وضعوا ربى
قام من القبور .. واندهش الجمهور
جاء الملاك يقول .. قد قام من الموت .. قد قام من الموت

من جانبه، قال الراحل شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس رقم 117، في كتاب تأملات في يوم خميس العهد إن عمل التطهير واضح جدًا من فصل إنجيل خميس العهد في غسل السيد لأرجل تلاميذه. وتوجد أمثلة أخرى كثيرة في الكتاب المقدس. كما انه كانت توجد مرحضة في خيمة الاجتماع، بين الخيمة والمذبح، وفي المرحضة الماء (فيغسل هرون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة... فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم)

الاغتسال أولًا الطهارة أولًا، قبل التقدم إلى المذبح والذبيحة ومثال الاغتسال في خيمة الاجتماع يقابله أيضًا الاغتسال في الأردن، وفي بركة سلوام، وفي بركة بيت حسدا.

خميس العهد الخميس الكبير الخميس العظيم سر الافخارستيا القداس الإلهي

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