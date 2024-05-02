بعد تجاوزها لوعكة صحية.. نوال الكويتية: بفضل الله أنا بخير

أعلنت الفنانة نوال الكويتية، عن شفاءها من الوعكة الصحية التي مرت بها مؤخرًا ودخلت على إثرها إلى أحد المستشفيات للعلاج منها، وذلك من خلال منشور كتبته لجمهورها عبر موقع التغريدات المصغر “تويتر” سابقًا، والمعروف حاليًا بـ"إكس".

وكتبت نوال الكويتية عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “إكس” قائلًة: “كل الشكر لجمهوري العزيز، ولزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي.. بفضل الله أنا بخير.. شكرًا لكم جميعا”.

وفي الـ 24 من شهر إبريل الماضي، نقلت النجمة نوال الكويتية إلى أحد المستشفيات لتعرضها لأزمة صحية مفاجأة دون سبب واضح، وعمل الأطباء على إسعافها، وجار عمل عدة فحوصات وتحاليل، للاطمئنان على صحتها.

وكانت أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية هي تتر مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، أغنية "كنا واحد" وتتر مسلسل صيد العقارب أغنية درامية حزينة وهي من ألحان تامر عاشور، وكلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راءول، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

مسلسل صيد العقارب يتكون من 30 حلقة فقط ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمة غادة عبدالرازق كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.



قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.