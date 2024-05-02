طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.. طبق السفرة المصرية

تزايد معدلات البحث حول طريقة عمل الكوسة بالبشاميل أكلة ذات مذاق لذلذ ومحبب للجميع خصوصا الاطفال، وتتميز بسهولة التحضيروالوقت قصير جدا، يمكنك تقدميها لعائلتك منها التي باللحم المفروم أو الدجاج وهي منتشرة بشكل كبير في الدول العربية لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها.

فيما يلي نقدم لك طريقة عمل الكوسة بشاميل.

مكونات عمل الكوسة بالبشاميل

1-كليو من الكوسة ويفضل الطازجة.

2-اثنين ملعقة كبيرة من الزيت.

3-500 جرام من اللحم المفروم.

4-حبة كبيرة الحجم من البصل المفروم فرمًا ناعمًا.

5-ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

6-اثني ملعقة صغيرة من الملح.

7-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقادير الصوص الخاصة الكوسة بالبشاميل

1-ملعقة كبيرة من الزيت.

2-حبة صغيرة من البصل المفروم فرمًا ناعمًا.

3-اثنين فص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.

4-حبة كبيرة من الطماطم المفرومة.

5-اربعة ملاعق كبيرة من معجون طماطم.

6-ملعقة صغيرة من الملح.

7-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

8- ملعقة صغيرة بهار مشكل.

9-جبن موزاريلا.

مكونات صلصة البشاميل

1-اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

2-ست ملاعق كبيرة زيت.

3- مكعب ماجي.

4-ثلاث أكواب من الحليب.

5-اربعة ملاعق من الدقيق.

6-ملعقة من الملح.

7-معلقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

1-نقوم بتقطع الكوسة ونقوم تبديلها مع القليل من الزيت والملح، وتترك على النار مع التقليب جيدًا.

2-نضع كل من البصل واللحم المفروم في الزيت في وعاء على النار المتوسطة الحرارة، ويتم التقليب جيدًا إلى أن يذبل البصل، ويتغير لون اللحم.

3-نضيف الثوم المفروم، ويتم التقليب جيدًا، ثم يتم إضافة كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ولكزبرة، ويتم التقليب جيدًا إلى أن يمتزج الخليط.

4-نقوم بفرم البصل ثم يوضع في الزيت المغلي على النار، ويتم التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

5-نضيف الثوم ويتم التقليب جيدًا، ثم توضع الطماطم، ويتم الخلط جيدًا، ويترك المزيج على النار إلى النضج.

6-نضيف كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، ويتم الخلط جيدًا.

7-نضيف الصلصة مع التقليب جيدًا، ثم يوضع الخليط في صينية من البايركس، ويترك جانبًا.

تحضير البشاميل خطوة بخطوة

1-نضع الحليب في إناء على النار، ويضاف إليه الدقيق، ويقلب الخليط جيدًا.

2-نضع كل من الملح، والفلفل الأسود، ومكعب ماجي، والزبدة، مع الخلط جيدًا إلى الحصول على القوام الكثيف.

3-نضع الخليط في الفرن، ويترك إلى الحصول على القوام الكثيف

4-نقوم بتقسيم البشاميل إلى نصفين، ثم يتم وضع جزء من البشاميل في صينية مع كمية من الصلصة، وخليط الكوسة باللحم والتوابل السابق تحضيرها، وفوقها يتم وضع باقي كمية البشاميل.

5-توضع الصينية في الفرن، وتترك إلى اتمام الطهي.

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