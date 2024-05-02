الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريتشارلسون يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الانجليزي

ريتشارلسون
ريتشارلسون

أعلن آنجي بوستيكجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق تشيلسي بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

وجاء تشكيل توتنهام على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جيوليمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، إيمرسون رويال.

وسط الملعب: يافيس بيسوما، بابي سار، برينان جونسون.

الجناحين: ديان كولوسوفيسكي، سون هيونج مين.

المهاجم: ريتشارلسون.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم على النحو الآتي: 
في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

في خط الدفاع: آلفي جيلكريست، تريفوه تشالوباه، بنواه بادياشيلي، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، كونور كالاجير، كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بيتينيلي، ستورج، جوشوا كوفي أكيامبونج، كاسادي، كاستليدين، تاوريانين، جورج، داير، ديفيد".

ويتطلع تشيلسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والعودة للانتصارات والتي غابت عن الفريق خلال المباريات الثلاثة الماضية من أجل تحسين موقفه في جدول بطولة الدوري، خاصة في ظل تقلص فرص منافسته على مراكز التأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

بينما يرغب فريق توتنهام هو الآخر في حصد نقاط المباراة والخروج من حالة الهزائم التي تعرض لها في المباراتين الماضيتين أمام نيوكاسل وأرسنال ببطولة الدوري.

ويرغب توتنهام في خطف نقاط المباراة من أجل مواصلة مطاردة أستون فيلا على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويغيب عن تشيلسي في مباراة اليوم كلًا من: "كارني تشوكوميكا، ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، إنزو فيرنانديز، ويسلي فوفانا، مالون جوستو، ريس جيمس، روميو لافيا، كريستور نكونكو، بين تشيلول، تياجو سيلفا، رحيم ستيرلينج" للإصابة.

ويتواجد فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

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